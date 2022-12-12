Bebek Yatağı Satış Sitesi

Bebek yatağı satış sitesi arıyorsanız hoş geldiniz. Yıkanabilir kılıflı, sünger yapılı ve pamuk dolgulu bebek yatağı çeşitleri 1-3 yaş için idealdir. İlk aylarda bebeğin uyku ihtiyacı daha fazla olduğu için pamuk yatak önerilebilir. Hazır kundak ve baza üzerine standart yatak modeli alınabileceği gibi özel ölçülerdeki yataklarda tercih edilebilir.

Bebek Yatağı Satış Sitesi

Bebek yatağı satış sitesi arıyorsanız mobilyadenizi.com.tr iyi bir tercih. Bebeğin yaşına göre düzenlenmiş yatak modelleri şunlardır:

Yeni doğan yatağı: yüksek baş bölmesi ile bebeğin ağzından su gelmesinin önüne geçilmiştir. Ayrıca henüz kemikleşmemiş bebeğin kafası bu yatakta sağlıklı gelişimine devam eder. karın bandı sayesinde bebeğin uykusunda dönüp düşmesi önlenmiştir.

Ortopedik bebek yatağı: bebeğin vücut sağlığını koruyan bu modelde, rahatlık ve konfor oldukça üst seviyededir.

Katlanabilen yatak: seyahat ve yer değişimde, bebeğin rahat etmesini sağlamak için üretilmiş bu model, oldukça pratik ve sağlıklıdır.

Sıvıyı geçirmeyen alez kaplı yatak: bebeğin su ve sıvı dökmesine karşı yatağı koruma altına almış, alez kaplı modeldir.

Oyun yatağı: minik eller, minik oyuncaklarıyla, yumuşak bir zeminde oynasın diye tasarlanmış, minder formunda yataktır.

Doğal yatak: büyüyen bebeğin daha rahat uyku uyuyabilmesi için üretilmiş, genel kullanıma hitap eden, bebek yatağı modelidir. Tüm bebeklerimizin rahatlığını düşünerek üretilen yatak çeşitlerinin, en kullanışlı modelleri, mobilyadenizi.com.tr de. Köşe koltuk, çalışma masası ürünlerini tercih edebilirsiniz.