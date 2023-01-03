Google Bilgi Paneli Nedir?

Günlük hayatta pek çok konuda araştırma yapıyoruz. Jenerik bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlamak için Google bize bazı kolaylıkla sağlamayı da ihmal etmiyor. Bu bilgileri genellikle ekranın sağ köşesinde kutucuk içerisinde özet olarak gösteriyor. Kısaca bu bilgiler nelerdir diye soracak olursak şunları söyleyebiliriz:

Tanınmış kişi ve tarihi karakterler için: Doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler.

Şirketler için: Kuruluş yerleri, amaçları, üretim alanları ve hizmetleri

Siyasi parti, büyük kuruluşlar, vakıflar için: Kuruluş tarihleri, hizmet alanları, görüşleri ve diğer bilgiler

Nasıl Oluşturulur?

Google bilgi paneli oluşturmak için öncelikle halka mal olmuş bilgileri referans alır. Bunlar arasında hiç şüphesiz ilk sırada Wikipedia gelmektedir. Wikipedia dan sonra Türkçe kaynaklar için hazırlanmış olan biyografia.com.tr adresi bulunmaktadır. Bu adreslerde yer alan bilgiler sayesinde hızlı bir şekilde Google Bilgi Paneline aktarım yapılmaktadır. Peki ama Google Bilgi Paneli neden önemlidir? Dilerseniz bu sorunun cevabına yer verelim.

Google’da doğrudan sizin içeriğiniz, künyeniz, şirketiniz yada hizmetlerinizin çıkması her şeyden önce prestij anlamına gelir. Bu sebeple Google Bilgi Panelinde yer almak için pek şahıs özel çalışma yaptırmaktadır. WMARACI'na özel fiyatlar ile hem biyografia.com.tr adresinde biyografinizin yayınlanması hem de Google bilgi paneline sahip olmak için whatsappdan iletişime geçebilirsiniz.

Kaynak: Google Bilgi Paneli