İstanbul,da Toplu Taşımaya Zam

1 Ocak'tan itibaren tek geçiş için yolcular 7,6 TL yerine 9,9 TL, öğrenciler ise 4,83 TL ödeyecek. Şehir, toplu taşıma ücretlerine bu yılki ilk zammı Şubat ayında uygulayarak kartlı alımlarda %92'ye varan zamlar gerçekleştirdi. Nisan ayında toplu taşıma araçlarına biniş ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye yükseltildi.

UKOME'nin "olağanüstü" toplantısında taksi ücretleri de kilometre başına 6,3 TL'den 8,5 TL'ye yükseltildi. Kısa mesafeler için asgari taksi ücreti %42 artışla 40 TL olarak belirlendi. Benzer şekilde, popüler bir toplu taşıma aracı olan minibüs ücreti de 5,2 TL'den 7 TL'ye yükseltildi. UKOME ayrıca okul otobüslerinin fiyatını yaklaşık %20 artırdı.

Karara karşı çıkan ulaşım ücretlerini denetleyen merkez üyeleri arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi Serdar Yücel de yer aldı. Toplu taşıma masraflarını karşılamanın yerel yönetimin görevi olduğunu söyleyen Yücel, fiyatlardaki artışın "insanları toplu taşıma yerine araba kullanmaya iteceği ve bunun da trafiği daha da kötüleştireceği" endişesini dile getirdi . Belediyeden toplu ulaşıma sübvansiyon çağrısında bulundu. Buna cevaben belediyenin Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, toplu taşımayı zaten sübvanse ettiklerini söyledi. Gökçe, fiyatlardaki artış için enflasyonu gösterdi.