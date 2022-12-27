Sünnet Tahtı Modelleri

Sünnet tahtı modelleri Türkiye’nin en zengin model ve seçeneklerine sahip olmakla birlikte farklı renklerle de sizler için sunulmaktadır. Taht modelleri aksesuarları kendi istediğiniz konsepte göre planlanıp yapılabilir ya da hazır sünnet tahtı kiralama hizmetinden faydalana bilirsiniz. Sünnet düğünlerinin vazgeçilmezi olan sünnet tahtları sünnet çocuklarının ihtişamlı bir şekilde kutlama yapılması açısından önemlidir. Büyük geniş taç şeklinde kırmızı, beyaz renklerle tasarlanan veya ferforje şeklinde sünnet tahtları da tercih edilebilmektedir. Bunlar arasında:

Beyaz sünnet tahtı

Beyaz Hint model salıncakta takımı ve sünnet koltuğu

Defne kına tahtı

Else sünnet koltuğu

Eba sünnet tahtı seti

Eğri sünnet tahtı

Ferforje dikdörtgen sünnet taht takımı

Ferforje sünnet ve kına tahtı

Ferforje sünnet tahtı, ferforje sünnet tahtı turkuaz

Gold sünnet tahtı, Hera sünnet tahtı takımı

Kafes sünnet tahtı beyaz, sünnet ve kına tahtı.

Aynı zamanda; sünnet ve kına tahtları su yeşili, klasik kına sünnet tahtı ve kubbeli taşımalı sünnet tahtı. Kubbeli taşımalı sünnet tahtı gold gibi modeller de yer alır. Ayrıca, metal sünnet tahtı turkuaz, gibi birçok seçenekten faydalanabilmeniz mümkündür.

Sünnet Tahtı Kiralama Hizmeti

Sünnet düğünlerinin vazgeçilmezi olan sünnet tahtı yapacağınız mekân açısından balon süsleme, konfeti, volkan ve sünnet çocuğu için sünnet tahtı kiralama hizmetleri mevcuttur. Taht taşıma, yeniçeri askerleri gibi birçok olanakta sunulmaktadır. Sünnetlerin vazgeçilmezi olan sünnet tahtı kiralama sünnet tahtı artık tüm sünnet düğünlerinde de tercih edilmektedir. Sizler de bugün ihtişamlı bir şekilde kutlanmak eğlenmek aynı zamanda keyif almak istiyorsanız sünnet tahtı kullanabilirsiniz.

Sünnet Tahtı Süsleme

Sünnet tahtası süsleme hizmeti ve sünnetlerde tercih edilen tahtı sizler için en iyi şekilde sunmaktır. Sizler de hoş bir görünüm olmasını sağlayabileceğiniz gibi farklı şekillerde tercih edeceğiniz tahtın modelini seçebilirsiniz. Sünnet tahtı kiralama her bütçeye uygundur. En iyi en ideal şekilde hizmet alabilmek, eğlenmek keyifli şekilde hizmetlerden memnun kalmak açısından sünnet tahtının teminini de sizler için sunulmaktadır. Sünnet organizasyoncularının hazırladığı sünnet düğünlerinde sünnet tahtı yeniçeri seramikse ile giriş yapılırken Mehter marşı ile konuklar karşılanır.

Otantik bir esinti yaşatarak günün anlamı ile bütünleşebilmektedir. Değişik bir sünnet düğünü olağanüstü detaylar da mevcuttur. Mekân ayrımı olmaksızın kır alanı, havuz başı, düğün salonu gibi tercih edeceğiniz yerde sünnet tahtı hizmeti sunan firmalar bulunmaktadır. Kampanyalar ve paketler sayesinde tüm bütçelere uygun organizasyonlar sunmaktadır. Son zamanlarda en çok tercih edilen sünnet tahtı ve yeni çeri askeri kostümleri içerisinde düğün alanına görkemli bir giriş yapmanız mümkündür.