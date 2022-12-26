Ankara, 2022'de yaklaşık 120.000 düzensiz göçmeni sınır dışı etti

Cumhurbaşkanlığı yaptığı açıklamada, bunun Türkiye tarihindeki en yüksek sınır dışı edilme sayısı olduğunu söyledi.

Sınır dışı edilenlerin sayısı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 159 arttı.

Son rakamlarla 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 445 bin 326'ya ulaştı.

2016'dan bu yana 2,7 milyondan fazla düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi reddedilirken, bu yılki rakam 274.311.

Türkiye, özellikle savaş ve zulümden kaçan sığınmacılar ve yeni hayatlar kurmak için Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar için önemli bir geçiş noktası olmuştur.

Türkiye, dünyadaki herhangi bir ülkeden daha fazla, yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. 2011 yılında Suriye iç savaşının patlak vermesinin ardından Türkiye, çatışmalardan kaçan insanlara “geçici koruma” statüsü vererek “açık kapı politikası” benimsedi.

Afganların, Suriyelilerden sonra Türkiye'deki en büyük ikinci mülteci topluluğu olduğuna inanılıyor . İran üzerinden gelen göçmenlerin çoğu, iş bulmak veya Avrupa'ya gitmek üzere başka bir kıyı kentine geçmek için İstanbul'a gidiyor.