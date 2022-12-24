Sıfır Atık Zirvesi, geri dönüşüm planının oturmasıyla İstanbul'da açılıyor

Yaygın geri dönüşüm konseptinin tüm taraflarını bir araya getiren Sıfır Atık Zirvesi, Cuma günü İstanbul'da başladı.

Emine Erdoğan, Türkiye'nin 2017'de başlattığı sıfır atık girişimiyle ilgili deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

İstanbul'da düzenlenen üçüncü uluslararası sıfır atık zirvesi ve ödül töreninde konuşan Erdoğan, "Türkiye, sıfır atık konusundaki tecrübesini dileyen her ülke ile paylaşmaya ve sıfır atığı küresel bir harekete dönüştürmek için elinden gelen her şeyi ortaya koymaya hazırdır."

Sıfır atık projesi, iklim kriziyle mücadelede sıfır atığın önemini vurgulamak amacıyla First Lady tarafından başlatıldı.

"Beş yıl önce bu topraklara umutla ektiğimiz tohum, bugün gölgesi en uzak ülkelere ulaşan koca bir çınar ağacına dönüştü. Bu başarı öncelikle sıfır israfı yaşam felsefesi olarak benimseyen ve bunu gönüllü çalışmaları ile zenginleştiren insanımızındır. Katkılar" dedi Erdoğan.

Cumhurbaşkanı'nın eşi, "İmzacı sayısı her geçen gün artan iyi niyet beyanı, sıfır atık projemize yönelik küresel ilgi ve desteğin kurumsallaşması yolunda önemli bir adımdı" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından üçüncüsü düzenlenen zirve, 2017'de programı başlatan Emine Erdoğan'ın hanımefendisi Emine Erdoğan'ın çabalarıyla dünya çapında tanınan ulusal programı kutluyor.

ayrıca iki yıl boyunca kaplumbağaların rotasına ışık tutacak şekilde düzenlenmesi planlandı. Zirvede “İklim İçin Gençlik” başlıklı bir panel ve “İklim İçin Gençlik” başlıklı bir konferans düzenlendi.Dünya Ortak Evimiz .”

Zirvede ayrıca “2053 Yılı: Atıksız Bir Dünya” adlı geri dönüşüm müzikali ve sıfır atık belgeselinin gösterimi de yer aldı. MasterChef'in Türkçe versiyonunda jüri üyesi olan üç şef, etkinlikte mutfakta iyi geri dönüşüm uygulamalarını temel alan “sıfır atık mutfak” konseptini tanıtacak. Zirveye katılanlar arasında geri dönüşüm sisteminin en önemli aktörleri olarak görülen atık toplayıcılar da yer alacak.