FIFA, Nusret'in Dünya Kupası kupasına 'gereksiz erişimi' ile ilgili soruşturma başlattı

Salt Bae olarak bilinen ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile sık sık görüşen ünlü Türk şef, Pazar günü Katar'da oynanan destansı bir maçta Fransa'ya karşı kazandıkları galibiyetin ardından Arjantinli futbolcularla kaynaştı ve fotoğraf çektirdi.

FIFA, kupayı "yalnızca FIFA Dünya Kupası'nın eski galipleri ve devlet başkanlarını içeren çok seçkin bir grup insanın dokunup tutabileceği" "paha biçilmez bir simge" olarak tanımlıyor.

Dünya futbol kurumu, "Bir incelemenin ardından FIFA, 18 Aralık'ta Lusail Stadyumu'ndaki kapanış töreninin ardından kişilerin sahaya nasıl usulsüz bir şekilde girdiğini tespit ediyor."

Doha'da bir restoranı olan şef, Dünya Kupası sırasında VIP erişimi olan FIFA'nın düzenli konuğu oldu ve sosyal medyada fotoğraf ve video klipler yayınladı.

Arjantin'in heyecan verici bir 3-3 berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarında kazandığı galibiyetin ardından , dikkatini çekmek için sahada kaptan Lionel Messi'nin kolunu tutarken görüntülendi. Futbol efsanesi, film klibinde rahatsız görünüyordu, ancak daha sonra Salt Bae'nin Instagram'da yayınladığı bir fotoğraf için poz verdi.