Türkiye karada petrol aramaya devam ediyor

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin petrol arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanımız da Şırnak ilinde önemli petrol rezervleri keşfettiğimizi açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkan ve üyeleri ile Çaycuma İlçesi Filyos'ta yapımı devam eden doğalgaz işleme tesisinde incelemelerde bulundu. Zonguldak. İlk olarak TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Bakan Dönmez ve komisyon üyelerine devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyıldız daha sonra bir açıklama yaptı. "Türkiye'nin enerji üssü Filyos'ta yapılıyor ve süreç çok iyi ve doğru yönetiliyor. 2023'ün ilk çeyreği için atılan adımlar gerçekten güzel. Önemli ve verimli bir şekilde yürütüldüğünü gördük. Mutluyuz. Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacı belirlenen zaman diliminde çok büyük ölçekte ülkemiz tarafından karşılanacak” dedi. Bakan Fatih Dönmez ise Türkiye'nin doğalgazda yüzde 99'un üzerinde ithalata bağımlı bir ülke olmasına rağmen arz güvenliği açısından herhangi bir sorun yaşamadan konut, sanayi ve iş yeri ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. "Cumhuriyetin 100. yılı öncesi milletin özlemini çektiği Karadeniz gazını Türk milletine ulaştırmak için geri sayım başladı. Önümüzdeki yıl Mart ayında bir aksilik olmazsa bu gazı Türkiye'ye arz edeceğiz. Şu anda şantiyede yağmura rağmen çalışmalar devam ediyor. 1.100 personelimiz çalışıyor. Bu kapsamda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Bakan Dönmez, çok önemli ve büyük projelerinden birini geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açtıklarını bildirdi. "Avrupa'nın en büyük doğal gaz depolama tesisini Silivri'de açtık ve çok mutluyuz. Kara çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımız da Şırnak ilinde önemli bir petrol rezervi keşfettiğimizi açıkladı." Bakan Dönmez ve meclis komisyon üyeleri araçlarla Filyos sahasını gezerek gazın depolanacağı yanma odalarını ziyaret etti.