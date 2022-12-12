Meltem Güdemezoğlu Kimdir…

10 Haziran 1988 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi Serebral Palsili.

Engeli hayatımda hiç ama hiç engel olmadı, hayatımın parçası olarak kabul etti.

Mersin Çağ Üniversitesinde Uluslararası Ticaret Bölümününden mezun oldu ve Başkent Üniversitesinden Nlp Teknikleri /Yaşam Koçluğu eğitimi aldı.

Kamu kuruluşunda devlet memuru olarak görev yapıyor. Sanat toplum içindir. Eserleri bazı dergi ve sanat kitaplarında ve dergilerinde yayınlanmaktadır. Hayat acısıyla tatlısıyla kahve gibidir. Dünyayı sanat, sevgi, iyilik ve hiç sönmeyen umut ışığı kurtaracaktır.

Sanatın olduğu her şey ve her yer mutluluk, huzur, ilham ve tutkudur. “Eylülde Sevmek İstedim Seni” adında şiir kitabı eseri var Şiiranist Edebiyatın Yeni Soluğu kurucusu ve yönetmenliğini yapmakla birlikte; Sağlık Dünyası dergisi/gazetesinde,

Künye Online gazetesinde ve bazı edebiyat-sanat dijital platformlarda köşe yazarlığı yapıyor. Kahvenizle şiirlerde buluşalım…

Eylülde Sevmek İstedim Seni

Gözlerime dalıp gittin

Bir sonbahar havası gibi biraz deli, biraz telaşlı,

Biraz huzurlu, biraz tebessümlü kendinden geçmiş gibi…

“Eylül”de sevmek istedim seni.



Cunda Adası’nda aşkla dolu şarap içerken,

Güneş rengârenk renkleriyle,

Turuncu, kırmızı, mor, tam batarken,

Denizin hüzünlü dalgalarıyla,

İçimizde aşk,

Şarkımızı söylerken,

“Eylül”de sevmek istedim seni.



Sonsuzluğun sonsuzluğu gibi,

Mutluluğun mutluluğu gibi,

Eylülün sarı saçları gibi,

Denizin huzuru gibi,

“Eylül”de sevmek istedim seni...