Edietco Kurucusu Emre Aydıngüler Kimdir?

Ben Edietco kurucusu Emre Aydıngüler.Hasan kalyoncu üniversitesi beslenme ve diyetetik bölümünü bitirdikten sonra aldığım eğitimler ve yaptığım stajlar doğrultusunda ‘fonksiyonel beslenme, sporcu beslenmesi ve hastalıklarda beslenme’ alanlarında gelişimimi tamamladım. Kendimi geliştirmek için 2019 yılından itibaren diyabetik ve intoleransı olan hastalar için çeşitli ürünlerin içerikleri geliştirip üretim yapmaktayım.

İnsan vücudunun psikolojik, biyolojik ve fiziksel açıdan bir bütün olarak görmekte ve değerlendirmeleri mi bu doğrultuda yapmaktayım. İnsanların beslenme tarzlarına en doğru dokunuşu yapmak cümlesi mesleki misyonumu anlatan en doğru ifadelerden biri olacaktır.

Kilo vermek sanılanın aksine zor bir süreç değil, aksine bu güne kadar doğru bilinen yanlışlar bu süreci zorlaştırmış olabilir. Amacım doğru bilinen yanlışları düzeltip bunları yaşam tarzı haline getirmek. Platformumda kişiye özel vücut analizi ve hastalıklarına özgü diyet listeleri oluşturmaktayım.

Sizlerde klasikleşmiş diyet listelerinden sıkıldıysanız sürdürülebilir bir yaşam tarzı için sizleri de platformumda görmekten mutluluk duyarım.

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