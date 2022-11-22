Hasan Süslü, Danimarka Ekibi İle 2+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı!

Danimarka'da Türk futbolcu Hasan Süslü 2+1 yıllık danimarka ekibi ile imza attı. Bröndby Strand IK açıklamasın da uzun zamandır takip ettiklerini ve anlaşmayı duyurduğunu açıkladı. Ocak ayında takıma da katılması bekleniyor. Hasan Süslü bir süredir gözlerden uzak olan kaleci büyük bir imza atarak gündeme bomba gibi geldi.

Hasan Süslü Kimdir

Hasan Süslü Çift vatandaş olan bulgaristan ve türkiye vatandaşıdır 24 yaşında ki futbolcu aynı zaman da eğitim hayatın da başarılıdır iki üniversite bitiren futbolcu hayatın da kendini de geliştirdiği başka noktalar da olduğunu görebiliyoruz kariyerin de başarılar dileriz.