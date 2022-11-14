Villa Kalkan Arayanlar İçin En Doğru Yer

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Muhafazakar Villalar

Balayı Villaları

Jakuzili Villalar

Havuzu Isıtmalı Villalar

Çocuk Havuzu Villalar

Deniz Manzaralı Villalar

Kiralık Bungalovlar

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