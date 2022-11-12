Makam Bayrağı Hakkında Genel Bilgiler

Kurum ve kuruluşlarda çeşitli devlet büyüklerinin ve bir makama sahip kişilerin makamlarında makam bayrağı kullanılan bayrak modelidir. Farklı teknikler kullanılarak yapılan makam bayrakları genellikle dikdörtgen şeklinde tasarlanmaktadır. Ayrıca bu bayrak modelleri, bir devlete ve millete özgü olarak ya da bir teşkilatın sembolü olarak da tasarlanıp kullanılabilmektedirler.

Ülkeleri temsil eden en değerli simgelerin başında o ülkenin bayrağı gelir. Tüm ulusun ülkenin bayrağına karşı sergilemiş olduğu bir saygı ve sevgi vardır. Ülkelerinin birliğini ve özgürlüğünü bayraklar temsil eder. Bayrak türlerinden biri makam bayrağı genellikle kullanıldıkları alanları temsil eden unsur olarak tercih edilmektedir.

Makam bayrakları, genellikle saten kumaşlardan üretilir. Makam bayrakları, günümüzde pek çok farklı yerde ve farklı amaçlar ile kullanılmaktadır. Fakat özenle üretilen bu bayraklar, kişilerin ya da kurumların istekleri doğrultusunda değişebilen belirli ebatlarda ve ölçülerde de tasarlanabilmektedirler. Tasarım olarak üretilen bu bayrakların oldukça fazla ve geniş kullanım alanı bulunmaktadır.

Makam Bayrağı Nerelerde Kullanılır?

Makam bayraklarının kullanım alanları oldukça geniştir. Genellikle kamu ve özel kurumlarda çalışan statü ve makam sahibi bireylerin odalarında kullanılan bayrak türleridir. Makam bayrakları şık ve özel tasarım olarak üretilir ve direklerin üzerine yerleştirilir. Bu şekilde makam odalarında kullanılır.

Makam bayrağı genellikle makam odalarında kullanılır. Bunun dışında kullanım alanları genellikle; banka, müsteşarlık, belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü, mahkemeler, cumhurbaşkanlığı makamı, otel gibi birçok resmi ve özel kuruluşlardır.

Makam Bayrağı Çeşitleri Nelerdir?

Bayraklar ulusların manevi değerini sembolleştirir. Bu nedenle her ulusun bayrağı o ulus için son derece değerli ve manevi önemi yüksek nesnelerdir. Bu nedenle oldukça özenli ve kaliteli bir şekilde üretilmesi gerekir. Makam bayrakları direklerinin 3 farklı çeşidi bulunur. Makam bayrakları direk çeşitleri şu şekildedir:

Krom kaplama makam bayrak direği 225 cm’dir.

Altın kaplama makam bayrak direği 225 cm’den oluşmaktadır.

Pirinç kaplama makam bayrak direği ise 245 cm’dir.

Gönder Bayrak Nedir?

Gönder bayrak, kelime anlamı olarak yükseklik anlamına gelmektedir. Halk arasında direğe çekilen bayrak olarak bilinir. Bayrak uluslar için oldukça önemli ve değerli olduğu için yüksek yerlerde bulundurulur. Direğin üst bölgelerinde en yüksek yere taşıma anlamında gönder bayrağı kullanılır. Genellikle dış mekanlarda farklı amaç ve işlev doğrultusunda kullanılan gönder bayrak belirli kurum ve kuruluşları, ülkeleri ve törenlerini temsil etmek amacıyla kullanılır.

Gönder Bayrak Nerede Kullanılır?

Kelime anlamı olarak yükseklik anlamına gelen gönder bayrak, genellikle; özel ve kamu kuruluşlarında, okullarda, özel ve vakıf üniversitelerinde, benzin istasyonlarında ve şirketlerin projelerinde kullanılır. Bu kurum ve kuruluşların dış bahçesinde, önünde ya da arkasında bir göğe çıkarılmaktadır.

Bayrakların tasarımı genellikle dijital ortamda yapılır. Tasarım yapıldıktan sonra bayrak kumaşı olarak bilinen alpaka kumaşı üzerine dijital baskı yöntemi ile basılır. Bayrağın renginin canlı durması için 200-300 derecelik bir ısıya tabii tutulur. Ardından tasarım ve basımı biten bayrağın, kurum ve kuruluşlar tarafından istenen ölçülerde kesimi gerçekleştirilir.

Flama Bayrak Nedir?

Flama bayrak, normal bayraklardan daha küçük bayraklardır. Bu bayrak çeşidi, işaret, simge ya da işaretleme amacıyla kullanılır ve normal bayraklardan daha küçük bayraklar olarak açıklanabilir. Flama bayraklar, genellikle siyasi partilerde, işletmelerde ya da kamu kurumları için üretilip kullanılan bayraklardır.

Flama Bayrak Nerelerde Kullanılır?

Flama bayrakların kullanım yerleri oldukça fazla ve farklıdır. Günümüzde bu tür bayrakların kullanılması ile bir bölgenin, milletin temsili gibi özelliklerin de semboller aracılığı ile aktarılır.

Bayrak türleri arasında yer alan flama bayrak çeşidini küçük oldukları için kullanımı genellikle uluslararası, spor faaliyetleri vb. gibi organizasyonlarda ön plana çıkar. Kurumlarda temsil amacı olarak kullanılır. Şekil olarak diğer bayrak türlerinden daha farklı bir forma sahiptir. Bu bayrak kullanımı ülkemizde en çok özel ve kamu kurumlarında kullanılmaktadır. Ayrıca flama bayrak türü diğerlerinden farklı olarak dikey bir forma sahiptir.