Seyyar Tuvalet Üreticisi

Gerek inşaat gerek açık hava aktivitelerinde özellikle ihtiyaç duyulan seyyar tuvalet ve seyyar lavabo sistemlerinde Türkiye’nin lider şirketlerinden olan Seyyar Tuvalet şirketine ait ürünlerin detaylı incelendiği bu yazımızda şirketin üretmekte olduğu seyyar tuvalet modellerini yakından tanıyabilirsiniz.

Açık alanda soğuk, yağmur, kar ve diğer tüm etkenlerden etkilenmeden kullanılabilen, polietilen hammaddeden tek kişilik kabin halinde üretilen seyyar tuvalet modelleri tüm açık alan ihtiyaçları için kullanılabilmektedir. -30 / +30 derece sıcaklıklarda kullanılabilen, su depolu seyyar modelleri istanbul’daki tesislerinde üreten Seyyar Tuvalet şirketi, üretiminin %80 inini yurt dışı pazarına yönelik olarak geliştirmekte ve pazarlamaktadır. Içeriğinde yer alan atık tankı sayesinde, kurulduğu bölgede lağım ya da su kaynağına ihtiyaç duymadan uzun süre kullanılabilen mobil tuvaletler, hafif yapısıyla da istenilen yere taşınabilmektedir.

Seyyar Tuvalet şirketi ayrıca seyyar lavabo ve seyyar duş üniteleriyle de geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Inşaat alanlarındaki tuvalet ihtiyaçlarına ve açık alan organizasyonlarında el yıkama ihtiyacına pratik çözüm oluşturan şirketin tüm ürünleri 2 yıl garantilidir ve dünyanın her yerine gönderim yapmaktadır.