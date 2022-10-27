Süper Lig’de son durum!

Spor Toto Süper Lig’de 11. Hafta karşılaşmaları geride kalırken Fenerbahçe Başakşehir karşısında aldığı 1-0’lık galibiyet ile lider konumda olmayı başardı. Fenerbahçe’nin ardından ise Adana Demirspor geliyor. Sarı lacivertli ekibin 1 maç eksiği olması ve lider pozisyonda bulunması nedeniyle başarılı bir grafik çizdiğini söylemek mümkün. Buna ek olarak da Adana Demirspor’un ligde yer aldığı pozisyonun önemli olduğunu ifade etmek gerekiyor.

Lig genel anlamda son derece etkiyici maçlara sahne oluyor diyebiliriz. Tabii ki bunun altında yatan önemli nedenler de var. Şampiyon olmak için büyük yarış devam ederken bu noktada fark yaratan en önemli takımlar her zaman olduğu gibi önde çıkan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş… 3 büyük takımın maçlarına bahis heyecanı elde etmek için Betboo güncel giriş adresine tıklayın. Heyecanı bu adreste yüksek kazançlara ulaşın.

3 büyük takım arasında şu an için en başarılı futbolu oynayan takım Jorge Jesus’un ekibi. Oynadığı baskılı futbol pek çok karşılaşmada sonuç verdi ve galibiyet alındı. Alınan bu galibiyetler nedeniyle başarılı bir süreç içinde olduğunu da net olarak söylemek söz konusu hale geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray’da yeni teknik direktör sesleri

Beşiktaş ve Galatasaray’ın teknik direktör açısından değişim pençesinde olduğunu da söylemek gerekir. Özellikle taraftarların takımlarına güvenmeleri ve daha iyi pozisyonda olmaları gerektiğine inanmaları bunu en net şekilde tetikleyen noktaların başında geliyor.

Şampiyonluk adayı takımlar arasında geçtiğimiz sezonun kupa sahibi Trabzonspor ve Beşiktaş’ta yer alıyor. İki takımın da performans açısından ön planda olduğunu dile getirmek çok başarılı olduklarını gösteren önemli detaylar arasında yer alıyor. Bu takımların çok yüksek oranda başarılı olduğunu da söylemek gerekir.

Yeni teknik direktörün takıma başarı getirme ihtimali olduğu ters tepkisini de göz önüne almak gerektiğini vurgulamak gerekir. Değişimler yarattığı gibi bu değişimlerin de öncü olması hakkında bilgiler yazımızda yer almaya ve sizlere önem arz eden bilgiler vermeye devam ediyor. Online bahis sitesi Betboo, yüksek iddaa oranları ve geniş bahis marketleri ile kazanca ulaşın.