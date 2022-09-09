Otel Kapı Sistemi

İş yerleri ve evlerde her ne kadar anahtarlı kilit sistemleri kullanılmaktaysa da, Otel ve ofislerin birçoğun da otel kapı kilit sistemi görülmektedir. Otellere giriş ve çıkış yapan müşteri ve ziyaretçi sayısı çok olduğundan, anahtarlı kilit kullanılmamaktadır. Müşterilerin anahtarlı kilitlerin anahtarlarını sürekli kaybetmesi maddi olarak zarar ettirdiği gibi kapılara da sürekli hasar verilmesine yol açmaktadır.

Otel kapı kilit sistemi ürünleri ı ile alakalı olarak ayrıntılı bilgiler yazımızın devamında bulunmaktadır. Otel kapı kilit sistemlerinin birçok avantajı bulunmaktadır.

Otel Kapı Kilit Sistemi Nedir?

Otel kapı kilit sistemi; kart, kart okuyucu sistem ve kapılara montaj edilen kilitten oluşmaktadır. Sisteme kayıtlı kartlar ile otel odalarına montaj edilmiş kilit sistemine okutulduktan sonra kapı açılmaktadır. Gerçekleşen bu eylemler bütününe otel kapı Kilis sistemi denilmektedir.

Otel kapı kilit sistemlerinde kullanılan birçok kart türü bulunmaktadır. Müşterilere verilen kartlar, personel kartları, yönetici kartları ve bina sorumlularına özel tanımlanmış kartlarda bulunmaktadır. Sistem üzerinden kartlara giriş ve çıkış yapacakları alanların yetkileri tanımlana bilinmektedir.

Otel Kapı Kilit Sistemi Nasıl Çalışılır?

Yetkili kişilerce kilit otel kapılarına montaj edildikten sonra, kilit sistemine uyumlu kartlar, kart okuyucuları yardımı ile sisteme kayıt edilmektedir. Kayıt işlemleri yapıldıktan sonra kartlar müşterilere teslim edilmektedir. Otel müşterileri, kiralamış oldukları odalara uyumlu kartlar ile odalarını giriş yapa bilmektedirler. Aynı şekilde otel personeli ve yöneticilerde, kartlarına tanımlanmış alanlara giriş ve çıkış yapa bilmektedirler.

Otellerde Kapı Kilit Sisteminin Kullanımının Avantajları?

l Otel kapı kilit sistemi kullanımı ile; Kartların kaybolması durumunda, sistem üzerinden kartların giriş yetkilerin iptal edilerek oluşa bilecek güvenlik tehditlerinin engellene bilinmektedir.

l Otel kapı kilit sistemi kullanımı ile; Yetkili personeller tek bir kart ile tüm yetki alanlarına giriş yapa bilmektedirler.