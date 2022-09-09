Egen Barkot Ürünleri

Barkodlar birçok farklı sektörde, işletmeler tarafından kullanılan ürünlerdir. Başlangıçta barkodlar sadece perakende sektöründe kullanılırken günümüzde birçok farklı endüstride kullanılmaktadır. Barkot teknolojisi, ürünler hakkında veri toplama ve geri bildirim sağlama konusunda oldukça kullanışlı bir teknolojidir. İşletmelerde üretkenliği ve kâr oranını artırmak için kullanılan barkod teknolojisi, oldukça etkili bir teknolojidir. İmalatta, nakliyede, perakendede, depolamada ve ulaşımda yaygın olarak kullanılan barkod teknolojisi sağlık, gıda ve inşaat sektörlerinde de kullanılmaktadır. Barkodlar ilk keşfedildikleri zamandan beri birçok değişime uğramışlar, günümüzde ise iş verimliliğinin en etkili araçları haline gelmişlerdir. İlk kez 1930'lu yılların başlarında keşfedilen barkod teknolojisi, bugün birçok sektörün ve endüstrinin temeli haline gelmiştir. Günümüzde birçok farklı işletmenin gereksinimini karşılayan barkodlar, çeşitli şekil ve boyutlarda üretilmektedir.

Barkod

Barkod etiketleri barkot yazıcıları tarafından basılan ürünlerdir. Bugün günümüzde masaüstü ve kablosuz yöntemle çalışan barkod yazıcıları, gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı cihazlardır. Barkod yazıcılarında etiket basımında termal transfer ve direkt termal yöntemleri kullanılır. Barkod yazıcıları diğer yazıcılarla kıyaslandığında daha hızlı ve çok daha kaliteli baskı yapabilen cihazlardır. Doğru barkod yazıcının seçilmesi için yazdırılacak etiketlerin türü ve miktarı dikkate alınmalıdır. Barkod etiketleri, barkod tarayıcılar tarafından okunacak ürünlere yapıştırılır. Bu etiketlerin özellikleri ise kullanım amacına, sektöre ve uygulamaya bağlı olarak değişmektedir. Barkod etiketleri tüm ortamlara uygun olarak çok farklı özellikte imal edilmektedir. Barkod etiketlerinin çoğu, güneş ışığına, neme, soğuğa, toza ve çamura karşı dayanıklı olarak üretilebilmektedir. Barkod etiketleri 2D, CCD ve lazer gibi barkod tarayıcılar tarafından okunur. Barkod etiketleri ürünlere ait açıklamalar, stok miktarı, fiyat ve ürünün özellikleri ile ilgili önemli verileri içinde barındırmaktadır. Bu veriler etiketlerin barkod tarayıcılarla okunmasıyla bilgisayar ekranında görüntülenebilmektedir.

Egen Barkod Etiket San.Tic.Ltd.Sti.

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