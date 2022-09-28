Almanya Atık Yönetiminde Neden Bu Kadar İyi?

Almanya'nın atık yönetiminde neden bu kadar iyi olduğunu kendinize soruyorsanız, atık yönetimi yasalarından başka bir yere bakmayın. ABD gibi, Almanya da atık yönetimi için minimum gereksinimleri belirler ve uyumu sağlamak için eğitim programlarını finanse eder. Yerel yönetimler daha sonra görürlerse daha katı atık oyuncakları oluşturmakta özgürdürler. Ve doğru politikalarla tüm atıklar geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir. Federal yönergeler, atık yönetimi için minimum gereksinimleri belirler, ancak belediyeler daha katı kurallar uygulamayı da seçebilir. https://turbo-entsorgung.de/ sitesinden aldığımız bilgilere göre içeriğimizi hazırladık.

Almanya'nın atık yönetimi yasasında ilk hamle avantajı

Almanya'da Atık Yönetimi Yasası, önleme, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve enerji geri kazanımını vurgulayan beş seviyeli bir atık hiyerarşisinin merkezinde yer alır ve atık bertarafı son adımdır. Bu yasa, toplumun refahını sağlarken kaynakları korumayı ve atıkları çevreye duyarlı bir şekilde yönetmeyi amaçlamaktadır.

Kanun ayrıca, üreticilerin dayanıklı ürünler üretmeleri için teşvikler sağlayarak ve kullanım ömrü sona ermiş ürünlerin çevreye duyarlı bir şekilde geri kazanılmasını ve imha edilmesini sağlayarak, ürün yaşam döngüsü boyunca çeşitli aktörlerin sorumluluklarını belirler. Almanya her yıl yaklaşık 325 milyon ton atık üretiyor. Bunun yaklaşık yüzde 60'ı inşaat ve yıkım atıkları, geri kalanı ise belediye atıkları ve tehlikeli atıklardır.

Atıkları azaltma takıntısı

Almanların atıkları azaltma takıntısının kökleri ülkenin geçmişine dayanıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce, kadın dernekleri kendi topluluklarında atık toplayıcılar kuruyordu. 1916'da devlet, savaş seferberliği için atıkların yararlılığını keşfetti. Bu makale, gıda atıklarının toplanması ve geri dönüştürülmesinde kendi kendine mobilizasyonun rolünün yanı sıra Nazi atık politikaları ile Birinci Dünya Savaşı sırasında atıkların geri dönüşümü arasındaki sürekliliği vurgulamaktadır.

Gıda israfı Almanya'da önemli bir sorundur. Her yıl yaklaşık 12 milyon ton gıda israf ediliyor ve bunların %14'ü yemek hizmeti endüstrisinden geliyor. Bu sadece ekonomik ve etik değil, aynı zamanda çevreyi de kirletiyor.

Ulusal atık önleme programı

Almanya'nın ulusal atık önleme programı, bilimsel ve teknik bulgulara dayanmaktadır. Sistematik bir şekilde atık önleme için özel önlemler ve araçlar ortaya koymaktadır. Program ayrıca şeffaflığı artırmayı ve atık önleme politikalarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Atık Önleme Programı ayrıca ulusal atık önleme araçlarının oluşturulması için bir çerçeve sağlar.

WPP, Alman Federal Çevre Ajansı tarafından 2013 yılında kabul edilmiştir ve gerektiğinde her altı yılda bir güncellenecektir. 2014 yılında Wuppertal Enstitüsü ve INTECUS, Okopol ve ifeu'dan ortaklar, programın mevcut uygulama durumunu değerlendirmek için bir çalışma yürüttüler. Çalışma, gıda atıkları, plastik ambalajlar ve inşaat ve yıkım atıkları dahil olmak üzere gelecekteki RES uygulaması için öncelikli atık akışlarını belirledi.

Kapalı çevrim atık yönetim sistemi

Almanya'nın kapalı çevrim atık yönetim sistemi, uzun yıllardır bir başarı öyküsü olmuştur. Kapalı devre atık yönetimi, çevrenin korunmasına katkıda bulunur ve ekonomik olarak kendini amorti eder. Almanya'daki atık yönetimi endüstrisi, büyük bir ekonomik sektördür ve 3.000 şirkette yaklaşık 200.000 kişiyi istihdam etmektedir. Sektörün yaklaşık 40 milyar Euro cirosu ve kaynak verimliliğine katkı sağlayan 15.000 tesisi bulunuyor.

Almanya, son yirmi yılda atık yönetimini iyileştirmek için bir dizi politika uyguladı. Bunlara zorunlu bir atık ayırma politikası ve bir depozito iadesi planı dahildir. Ayrıca ülke, düşük karbonlu bir enerji geleceği için bir yol haritası olan 'Energiewende'yi de uygulamaya koymuştur. Bu girişimler hem vatandaşlar hem de yasa koyucular tarafından destekleniyor.

https://turbo-entsorgung.de/abrissarbeiten/ adresinden atık bertarafı hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.