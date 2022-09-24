Sir Ağda Yatağı

ProBed olarak yerli sedye üreticilerinden bir tanesiyiz. Siz değerli müşterilerimize sedye ürünlerinin her kullanım alanında yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sedye kategorisindeki ürünlerimizin bir diğeri de sir ağda sedyesi ürünü. Bu ürün ile ağda yaparken müşterilerinize konforu iliklerine kadar hissettirebilir, siz de işlem esnasında sir ağda sedyesi ürününün size sunduğu kolaylıklar ile işleminizi oldukça kolay bir hale getirebilirsiniz.

Kişisel bakım, hijyen ve pek çok daha sebepten ötürü vücudumuzda bulunan tüylerden kurtulmak isteriz. İşte bu aşamada ağda yüzyıllardır uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Ayrıca ağda en çok tercih edilen tüy alma yöntemlerinden bir tanesidir. İstenmeyen tüylerden kurtulmak için ağda dışında pek çok yöntem daha bulunmaktadır. Etki süreleri bakımından birbirinden farklı bu uygulamalar arasında ağdanın hala en çok tercih edilen yöntemlerden biri olması şaşırtıcı değildir. Ağda yapılırken özellik konfor oldukça önemlidir. ProBed sir ağda yatağı ürünleri ile ağda işleminin konforunu artırabilirsiniz.

Elit Ekstra Sağlam ağda Yatağı ürünümüz siz değerli müşterilerimiz için en kaliteli ve en işlevsel şekilde üretildi. Ürünün tüm yüzeysel bölgeleri beş santimetrelik gri sünger üzerine vinlex deri döşeme kaplıdır. Ürünün profil ölçüleri 60x60x150 santimetredir. Ağırlığının tamamı otuz kilogramdır. Demonte gönderilen ürünün kurulumu oldukça basittir. Ürün iki yüz elli kiloya kadar taşıma kapasitesine sahiptir. Alt bölümlerine malzeme koymak için üründe bir ızgara sistemi mevcuttur. Tüm metal aksamı elektrostatik antibakteriyel toz boya ile kaplıdır. Bunun nedeni cilt bakım esnasında hijyenin son derece önemli olmasıdır. Hiçbir müşteri antihijyenik bir ortamda cilt bakım yaptırmak istemez.

Yerli ağda yatağı üretici firmalarından biri olan ProBed müşterileri için kalite ve işlevselliği bir araya getirmekte. ProBed olarak müşterilerimizin geri dönüşlerine ve isteklerine önem veriyor, kullanım kolaylığını sağlamak amacı ile çalışmalarımıza her geçen gün yenisini ekliyoruz. Siz değerli müşterilerimize en iyi satın alım deneyimini yaşatmak ana misyonumuz.