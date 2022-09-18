İstanbul'da Masaj Terapisti hizmetleri

Bugün bir çoğumuzun yoğun iş temposu, bel-sırt ağrıları, halsizlik, iştahsızlık, psikolojik yorgunluk gibi hayatımızı olumsuz etkileyen durumları vardır. Bu gibi durumalarda kişiler rahatlamak için farklı hobilere, aktivitelere veya Masaj gibi hem bedensel hemde zihinsel olarak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak terapilere yönelmekteyiz. Bu makalemizde sizler için İstanbulnda hizmet alabileceğiniz en iyi Masaj terapistlerini, Masaj türlerini ve etkilerini anlatacağız.

Masaj Nedir?

Dünyada ve ülkemizde de Masaj merkezleri giderek artmakta, Peki Masaj nedir ve ne anlama gelir, kuralları, faydaları nelerdir diye düşündünüz mü?

Masaj Ne anlama gelir?

Masaj Latincede Selus Per Aqua (Sudan Gelen Sağlık) anlamıına gelir. Masaj’nın kökenleri Romalılara uzanmaktadır. Zaman içinde Anadolu’ya ve dünyaya yayılan Masaj temel olarak su ile ilgili yapılan terapi ve bakımları kapsar. Bu hizmetlerin sunulduğu yerler ise Masaj Merkezi veya masaj merkezi olarak tanımlanır.

Masaj bakımlarında su ile birlikte, aromatik yağlar, doğal ve şifalı taşlar, profesyonel masaj teknikleri kullanulır. masaj merkezine gelenler bu masajlardan veya bakımlardan istedikleri birini seçebilirler.

Masaj bakımlarının cilt bakımdan selülit tedavisine veya stres atıcı masajlara kadar çeşitli türleri olabilir. Masaj nedir, ne işe yarar diye merak edenlere cevabımız ise şu olacaktır; Masaj masajları ve bakımları ile günün stresinden uzaklaşmak, canlanmak, rahatlamak, anti selülit tedavisi görmek, yüz, cilt bakımı yapmak, temizlenmek yani her türlü terapiden faydalanmak mümkündür.

Peki İstanbul Masözleri ne tür masaj hizmetleri veriliyor?

Klasik Masaj

İstanbul Masöz Merkezlerinda İsveç masajı da denilen klasik masajı tercih ettiğinizde, gündelik yorgunluğunuzdan ve sizi rahatsız eden sıkıntılardan kurtulabilir, gevşeyerek kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz. Genellikle hoş kokulu yağlarla yapılan bu masaj sırasında eğer geri planda huzur verici bir müzik de varsa, kendinizi yeniden doğmuş gibi hissederek bu masaja bağımlı olabilirsiniz.

Thai Masajı

Uzakdoğuya, özellikle de Tayland’da tatil yapmayı planlıyorsanız, Thai masajı yaptırmadan dönmemenizi tavsiye ediyoruz. Yurtdışı imkanı olmayanlarınsa İstanbul Masöz Merkezlerinda, Uzak Doğu’nun geleneksel tıp yöntemi içinde yer alan bu masaj çeşidinde, vücudunuza uzman eller tarafından baskı, çekme, gerdirme gibi hareketler uygulanır. En az bir buçuk saat boyunca yarı sert bir zeminde gerçekleşen Thai masajındaki bazı sert hareketler sizi zorlayabilir. Ama sonuçta kendinizi harika hissettiğinizde buna değdiğini siz de göreceksiniz. Bazen dört saate kadar sürebilen bu masajda altmış farklı hareket olması, bedeninizin hiç çalıştırmadığınız noktalarında dahi rahatlama hissi oluşturur. İki bin beş yüz yıllık bir geçmişi olan Thai masajı ile şifalanarak tatilinizi daha anlamlı kılabilirsiniz.

Aromaterapi Masajı

İstanbul Masöz Merkezleri ve Bir çok otelin Masaj merkezinde uzunca bir masaj çeşitleri listesi ile karşılaşırsınız. Hangisini yaptıracağınıza bir türlü karar veremediğiniz durumlarda aromaterapi masajını seçebilirsiniz. Çünkü adından da anlaşılacağı üzere aromatik yağlar ve bitkisel özlerle yapılan bu masaj hem diğerlerine göre daha hafiftir, hem de rahatlatıcı ve dinlendiricidir. Vücudunuz aromatik yağları kolaylıkla emer ve masörün hafif masajıyla kendinizi tüy gibi hafiflemiş hissedersiniz. Sadece tatildeyken değil, günlük hayatınızdaki streslerden kurtulmak için veya kendinizi şımartmak için de aromaterapi masajını tercih edebilirsiniz. Bu masaj da genellikle altmış dakika uygulanır.

Shiatsu Masajı

Uzak Doğu’nun en ilgi çeken ülkeleri arasında yer alan Japonya, Shiatsu masajının da ana vatanıdır ancak İstanbul Masöz Merkezleri da bu konuda yetkin masözler/masörler çalıştırmakta ve gayet kaliteli hizmet vermektedir.. Bu masaj genellikle tedavi amaçlı uygulanır. Masörün adeta sihirli olan parmakları, vücudunuzun belirli noktalarına basınç uygular ve bu sayede dokularınızdaki ağrılardan kurtulursunuz. Ama dikkat edin; bu masaj da biraz sert olabilir.

Sıcak Taş Masajı

İş hayatında, İstanbul trafikğinde, ya da özel hayatta yaşanan sorunların yarattığı negatif etkilerden kurtulmak mı istiyorsunuz? Sıcak taş masajı yaptırarak bütün negatif enerjileri üzerinizden atabilirsiniz. Bu masaj çeşidinde sıcak ya da soğuk taşlar kullanılır. Taş deyip de geçmeyin; bu taşlar özenle seçilmiş şifalı volkanik taşlardır. İstanbul Masöz Merkezlerinda (Birçok Masaj Merkezinda) ulaşabilirsiniz.

Baş, Boyun ve Omuz Masajı

İstanbul Masöz Merkezi ihtiyacımızın en büyük kaynaklarından olan Başınız ağrısı, sırtınız tutulması, kendinizi gergin hissettiğinizde, boynunuz ağrıdığında ve hatta uykusuzluk çektiğinizde baş boyun omuz bölgesine masaj yaptırarak kendinizi rahatlatabilirsiniz. Hindistan’a giderseniz hemen hemen her Hintlinin bu masajı bildiğine şahit olabilirsiniz. Çünkü Hindistan’da bu masaj aile içinde öğrenilir.

Refleksoloji

Refleksoloji aslında bir çeşit denge masajıdır ve ayağa yapılır. Yani bu masajı yaptırarak kendinizi hem duygusal, hem de fiziksel olarak dengede hissedersiniz. Uzak Doğu geleneğinde bu masaj tedavi amaçlı da kullanılır. Çünkü refleksoloji, ayaktaki özel noktaların vücudun çeşitli organlarını temsil ettiği felsefesine dayanır. Uzak Doğu’nun alternatif tıp geleneklerine güveniyorsanız, bu masajı konunun uzmanlarına yaptırarak şifa bulabilirsiniz. İstanbul Masöz Merkezleri bu masaj türünü kaliteli bir şekilde yapmaktadır.

Spor Masajı

İstanbul Masöz Merkezlerinde; Hangi sporu yapıyorsanız, o sporun özel uyarıcı hareketlerini uzman kişilere uygulatarak spor yaparken performansınızı artırabilir, ya da spor sonrası rahatlama sağlayabilirsiniz.

İstanbul Masöz Merkezleri Güvenilir mi?

Hepimiz Çoğu zaman keyif için veya rahatlamak için İstanbul Masöz Merkezlerina ihtiyaç duyabilir ve kendimizi en iyi hizmet veren İstanbul Masöz Merkezlerine atmak isteriz. Bu noktada aklımıza gelen en önemli ayrıntılar bunlar olur. İstanbul masaj salonlar güvenilir mi? İstanbul Masöz Merkezleri kaliteli bir hizmet sunabilir mi? İstanbul Masöz Merkezleri rahatlamamız için yeterli mi? İstanbul Masöz Merkezleri bizden alacağı paranın hakkını verebilecek mi? sizlerin bu merakını yazımızda anlatmaya çalışıyoruz. Neden İstanbul Masöz Merkezleri sorusu ve İstanbul Masöz Merkezleri hakkında bilmemiz gereken bazı maddeler şu şekildedir.

İstanbul terapist Tavsiyeleri

İstanbul gibi 16 milyondan fazla nüfusa sahip bir şehirde yüzlerce Masaj Merkezi mevcut. Fakat sayılar arttıkça kalitesiz hizmet sunan işletmelerin sayıları da en az iyi hizmet verenler kadar çoğalmakta. İyi bir Masaj Merkezi bulmak için en önemli yol masaj hizmeti alan birilerinden tavsiye istemekte. Böyle bir imkanınız yoksa sizin için en iyi İstanbul Masöz Merkezi, İstanbul masöz ve İstanbul masör tavsiyelerini sitemizde bulunan ilanlara verilen yorumlar olabilir ve hatta siz de hizmet aldığınız Masaj Merkezlerinın ilanlarına yorumlarda bulunabilirsiniz. En iyi İstanbul Masöz hizmetlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.