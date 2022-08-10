İmplant Tedavileri

İmplantlar, eksik dişin fonksiyon ve estetiğini sağlamak için çene kemiğine yerleştirilen, genellikle titanyumdan yapılan yapay diş kökleridir. Günümüzde diş kaybının en büyük sorunlarından biri olan çene erimesi ancak implantlarla önlenebilir. Vidalı modeller günümüzde en çok kullanılan modeller arasında bulunmaktadır.

Uygun implant boyutu ve tasarımının seçimi, hastanın kemik durumu, doktorun deneyimi ve tedavi ortamının sterilizasyonu gibi diğer faktörlere de bağlıdır. İmplant üretimi oldukça rekabetçidir ve kullanımı her geçen gün artmaktadır.

İmplant Nedir?

implant kaliteli hizmetleriyle ön plana çıkan hizmetler bütünüdür. Mevcut kemiğin kalitesi de implantın başarısını etkileyen faktörlerden biridir. Ayrıca tedavi öncesinde implant ağızda kaldığı sürece diş etlerinin tamamen sağlıklı olması gerekmektedir. Hastanın genel sağlığı iyi olduğu sürece implant uygulamasına engel olacak bir üst yaş sınırı yoktur ancak iskelet gelişimi henüz tamamlanmamış çok genç hastalar için uygun olmayabilir. İmplant hizmetleri çeşitlilik gösteren hizmetler olarak bilinmektedir.

Uygun anestezi uygulandığında ağrı hissetmezsiniz. Ameliyat sırasında hastanın tercihine göre genel veya lokal anestezi kullanılabilir. Çoğu zaman implantın yerleştirildiği geceki ağrı basit ağrı kesicilerle giderilebilir. Birçok hasta, ağrının normal çekim sonrası ağrıdan farklı olmadığını bildirmektedir. Tedavi sorunsuz bir şekilde tamamlandığında kendinizi o kadar rahat hissedersiniz ki implantın varlığını bile hissetmezsiniz. Kütahya dişçi sizlere avantajlı hizmetler sunar.

İmplant Kapsamlı Bilgi

Vakanın niteliğine göre implant üzerine yapılan farklı protez türleri olabilir. Başka bir deyişle, temizliği kolaylaştırmak için hasta tarafından çıkarılabilirler veya sadece diş hekimi tarafından çıkarılması planlanabilir. Her iki planın da avantajları ve dezavantajları vardır ve doktorunuz tedaviye başlamadan önce hangi tasarımın sizin için uygun olduğunu açıklayacaktır.

Doğru implant ve yöntemle bu ihtimal yok denecek kadar azdır. Bu tip başarısızlık genellikle ameliyattan sonraki ilk 6 ay içinde ortaya çıkar. Bu durumda implantı çıkarmak için diş çekimi gibi basit bir işlem uygulanmalıdır. Bölgedeki kemik iyileştikten sonra yeni bir implant yerleştirilebilir veya klasik protez tiplerinden biri tercih edilebilir.

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