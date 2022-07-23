Sünnet Düğünü Organizasyonunun İçerikleri Nelerden Oluşur?

Sünnet düğünü erkek çocuklar ve ebeveynleri için çok önemli bir konudur. Bu önemli günün kültürel ve manevî tarafı vardır. Çocukların anılarına bir yenisinin daha ekleneceği bir gündür. Bu açıdan aileler bu günü en güzel şekilde planlamak isterler. Evlatlarına güzel bir anı bırakmak ve bu günü sevdikleri ile beraber paylaşmak için organizasyonlar yaparlar. Bu organizasyonun içeriğinde çocuğu mutlu edecek, aklında güzel anılar bırakacak etkinlikler yer alır. Ayrıca animasyon, palyaço gibi eğlence unsurları da mevcuttur.

Sünnet Düğünü Palanında Neler Yer Alır?

Kültürel açıdan bizi yansıtan bu geleneği yerine getirirken birçok orijinal fikir hayata geçirilmiştir. Ancak değişmeyen klasikler de vardır. Bu organizasyon içeriklerinden bazıları şunlardır:

En eski klasiklerden biri yemekli sünnet düğünleridir. Sünnet düğünü evde, açık alanda ya da belli bir mekânda yapılabilir. Sünnet organizasyonu yapan firmalar istediğiniz alanı dilediğiniz şekilde süsleyip düzenleyebilirler.

yapan firmalar istediğiniz alanı dilediğiniz şekilde süsleyip düzenleyebilirler. Sünnet düğünü için çocuğa sünnete özel kıyafetler giydirilir.

Bazı aileler sünnet konsepti ayarlarken eski adetleri göz önünde bulundurur. Eski geleneklerden biri olan at sırtında dolaştırma konsepti sünnet düğünlerinde çok kullanılır.

ayarlarken eski adetleri göz önünde bulundurur. Eski geleneklerden biri olan at sırtında dolaştırma konsepti sünnet düğünlerinde çok kullanılır. Sünnet çocuğu konsepte uygun olacak şekilde taht üzerinde taşınarak getirilebileceği gibi tahtın üzerinde de oturtulabilir.

Son dönemde eski adetlere gönderme yapılarak Osmanlı esintileri kullanılmaktadır. Örneğin mehter takımı ya da yeni çeriler eşliğinde çocuğun mekâna getirilmesi organize edilir. Konsepte uygun giydirilen çocuk için bu gün asla unutmayacağı ve kendini değerli hissedeceği bir gün olarak hafızasında kalır.

Tercihe göre bazı sünnet düğünleri kültüre bağlı olmakla beraber İslami usullere uygun olarak yapılır. İslami sünnet düğünü süresince ilahiler, mevlit, Kur’an dinletisi gibi bir içerik oluşturulur.

süresince ilahiler, mevlit, Kur’an dinletisi gibi bir içerik oluşturulur. Bazı ailelerin tercihine göre kültürü modern ile birleştiren organizasyonlar yapılır. Şık bir mekânda güne uygun kıyafetler kullanılarak verilen davette özel yemekler ikram edilir. Sünnet düğünü için davet edilenler için klasik hafif bir müzik çalınır. Rahatsız etmeyecek şekilde çalan müzik eşliğinde içecekler içilir ve sohbetler edilir.

Mekân seçimine göre sünnet düğünleri son dönemde kır sünnet düğünü olarak tercih edilmektedir. Kır sünnet düğünü konsept açısından açık havada olur. İçeriği sade ve samimidir. Doğaya uygun hafif yemekler ikram edilir. Sevilen eğlenceli parçalar ile bu mutlu gün taçlandırılır.

konsept açısından açık havada olur. İçeriği sade ve samimidir. Doğaya uygun hafif yemekler ikram edilir. Sevilen eğlenceli parçalar ile bu mutlu gün taçlandırılır. Genel olarak tiyatro, palyaço, müzikler ve oyuncaklar ile çocuklar eğlendirilmeye çalışılır. Sünnet düğünü esnasında oluşturulan tüm içeriğin amacı çocuğa kendini değerli hissettirmek ve yıllar sonra hatırlayacağı hoş bir anı bırakmaktır.

Elbette tüm sürecin hafızalardan silinse de kayıtlardan silinmemesi adına kayıt altına alınma durumu unutulmamalıdır. İçerik organize edilirken içeriği görüntüleyecek profesyonel bir eleman ile çalışılması gerekir.