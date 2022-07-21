Polonya üniversiteleri

Polonyada Eğitim yüksek hayat standartları ve Ekonomik yaşam koşulları , Lisans eğitimi süresinin 3 sene oluşu , Yök Denkliğide gözönüne alındığında yurtdışında üniversite okumak için en uygun seçeneklerden biri olduğu görülmektedir.

Polonya’da üniversite eğitimi almak isteyen üniversite adaylarının sadece lise mezunu olmaları yeterlidir. Herhangibir sınav - şart-koşul aranmamaktadır.Ayrıca öğrenci adaylarının Türkiyede üniversite sınavında başarılı olma şartıda aranmaz . Başvuru yapan üniversite adayları lisede almış oldukları dersler ve bu derslerden başarı durumları - transkript ( not çizelgesi ) çizelgesine bakılarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda Polonya üniversitelerine yerleştirilmektedir.

Polonya üniversite fiyatları İngilizce ya da Lehçe olarak görülmektedir. Polonya eğitim sisteminde lisans eğitimi 3 yıl sürmektedir.Bazı mühendislik bölümlerinde ise bu süre 4 yıla kadar uzayabilmektedir.