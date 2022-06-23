Almanya'da ücretsiz üniversite eğitimi almak için istenilen derecede almanca dil bilgisine sadece Almanyada dil okulu eğitimi alarak sahip olabilirsiniz.İster yeni başlayan ister orta düzeyde Almanca yeterliliğe sahip olun, birçok Almanca dil merkezinde seçebileceğiniz sayısız yoğun kursa sahip olacaksınız.

Almanya dil kursu programlarına katılmanız için birkaç neden daha var. Anadili konuşulan bir ülkede herhangi bir dili öğrenmek, yerel kültürün daha derin bir şekilde anlaşılmasını garanti eder. Almanca diline yeni başlayanlar iletişim engelini zor bulsa da, çabaları yerel halkın topluma daha iyi entegre olmalarına yardımcı olmasıyla takdir edilecektir. Bu, yeni arkadaşlar ve ev sahibi aile üyeleriyle daha gerçek bağlar anlamına gelir. Ve nereye giderseniz gidin Almanca konuşmaya zorlanmak yeterliliğinizi artıracaktır.

Almanya'da dil kursu programlarına katılmanın bir başka getiriside tüm konuşma ve halk dilini öğrenmek için konumlanacaksınız.Okuldaki almanca öğretmeniniz size "was geht ab" (ne var ne yok) öğretmeyebilir, ancak yeni Alman arkadaşlarınız kesinlikle öğretecek!

Almanyada dil kursu için altı Almanca dil seviyesini de kapsamaktadır A1, A2 (A2.1, A2.2), B1 (B1.1, B1.2), B2, C1, C2 Birçok Almanüniversitelerinde eğitim alabillmek için gerekli olan minimum dil gereksinimi C1 olduğunu unutmayınız. Almanya'da kalış amacınıza bağlı olarak, Almanca dilini farklı bağlamlarda öğreneceksiniz ve sonrasında Almanya'da üniversite eğitimi almak isteyen uluslararası bir öğrenciyseniz, çalışma alanlarınız, terminolojisi ve kavramlarına yönelik dersler alacaksınız.