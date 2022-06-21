Smm Panel Sosyalmedya Bayilik

Instagram; uzun süredir hayatımızda bulunan en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelmektedir. Instagram sayesinde fotoğraflarınızı paylaşabilir veya başkalarının paylaştığı fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz. Buna ek olarak, fotoğraf beğenme, hikaye paylaşma ve görüntüleme gibi farklı etkinlikler yapılmaktadır.

Instagram'da her kullanıcının takip ettiği kişiler ve kendisini takip eden kişiler bulunmaktadır. Bu sayılara instagram takipçi ve takip edilen üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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