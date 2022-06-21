Tantuni Kartepe’de Yenir!

Ülkemizin en önemli sanayi kentlerinin başında Kocaeli ili geliyor. Marmara Bölgesinde yer alan Kocaeli denilince ilk akla gelen şey sanayi kuruluşları olsa da kentte özellikle restoran sektöründe çok önemli işletmeler yer alıyor. İşte onlardan bir tanesi de bizim firmamız Karetepe Tantuni isimli tantuni firmasidir. Adından da net bir biçimde anlaşılacağı üzere Mersin denilince akla ilk gelen lezzetlerden olan Tantuni yapan butik bir işletmedir. Buna rağöen Kartepe tantuni sipariş denilince akla ilk gelen yerlerden bir tanesidir.

Firmamız hem kendi adresimize gelerek eşsiz lezzetlerin yenilebileceği hem de istenilen adrese siparişle hizmet verdiğimiz bir gıda işletmesidir. Firmamız alanında tüm belgelere sahip olan Gıda Kodeksine uygun bir biçimde hjyen sanitasyon kurallarına uygun olarak hizmet veren bir kuruluştur. Temizlik bizim firmamız için son derece önemlidir. Birinci sınıf kaliteli ve taze malzemeler kullanılmaktadır. Tantuni yapan ustalarımız bu alanda uzman, işin püf noktalarını son derece iyi bilen müşteri memnuniyetini önemseyen şeflerdir. Tam bir ekip çalışması ile Mersin kentinde yenilecek lezzette tantuni yapılan bir firmayız. Hiç tantuni sevmeyen, denemeyenler bile bizim lezzetlerimizi bir kere yedikten sonra vazgeçemeyecektir.

Tantuni fiyatlarımız ise son derece uygundur. Dürüm ya da porsiyon olmasına, et ya da tavuk olmasına göe fiyatlarımız değişir.

Kartepe Tantuni Benzersiz Menüsü

Kartepe Tantuni menüsünde olan lezzetlerimiz şunlardır:

Et tantuni dürüm

Yoğurtlu tantuni

Et tantuni ekmek arası

Köfte porsiyon/ekmek

Tavuk tantuni dürüm

Kaşarlı sucuklu tost

Tavuk tantuni ekmek arası

Patates kızartması



Bizimle İletişime Geçmek İçin

Köseköy İstasyon Tantuni noktasına da sipariş verilen firmamıza sipariş vermek için aşağıda yer alan kanalları kullanabilirsiniz. Telefon numarasımız 0 531 828 0041 buradan canınız çektiği her an sipariş verebilirsiniz. Yine instagram hesabımız üzerinden de bizimle iletişime geçebilirsiniz.İnstagram hesabımız ise @kartepetantuni biçimindedir.

Bizzat kendi yerimize gelip bu eşsiz lezzetleri tatmak isteyenler için olan adresimiz ise : İstasyon mah. Leyla Atakan cad. No:27/C Kartepe Kocaeli’dir.