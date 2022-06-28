Profosyonel İran Nakliye Hizmetleri

İran nakliye alanında uzun yıllardır sorunsuz hizmet veren firmamız İran Nakliye alanında da hizmet vermeye devam etmektedir. Uluslararası alanda etkin şekilde nakliye taşımacılığı hizmeti veren firmamız, İran frigo nakliye, İran parsiyel nakliye ve İran ağır nakliye hizmeti kapsamında müşterilerine güvenli teslimat imkanı sunuyor.

Sektör içerisinde birçok referansa sahip olan firmamız, sahip olduğu son model donanıma sahip araçlarla istenilen ürünleri, istenilen konuma kısa süre içerisinde getirmeyi başarıyor.

İran Navlun Fiyatları

Uluslararası alanda uzun yıllardır taşımacılık faaliyetlerini yürüten firmamız havayolu, karayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılığı ile müşterilerine geniş bir taşımacılık yelpazesi sunmaktadır. Firmamızın sunduğu geniş yelpaze neticesinde İran nakliye fiyatları taşımacılık türüne göre değişmektedir. Nitekim denizyolu, havayolu, demiryolu ve karayolu taşımacılığına göre İran nakliye fiyatları değişiklik göstermektedir. Bunun yanı sıra taşınacak ürünün boyutuna, kilosuna ve cinsine göre İran nakliye fiyatları değişiklik göstermektedir.

Daha kapsamlı bir bilgi vermek gerekirse, taşınacak ürünün türüne göre İran frigo nakliye veya İran parsiyel nakliye seçimi gerçekleştirilir. Eğer standart dışı yük taşınmak isteniyorsa da İran ağır nakliye hizmeti sunulur. Ayrıca ürünün kilosuna ve boyutuna göre hesaplama yapılır. Akabinde gidilecek menzil hesaplanır ve fiyat bilgisi çıkartılır. Eğer İran navlun fiyatları konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsanız, ilgili bilgileri bize iletebilirsiniz. Bu sayede ilgili hesaplamaları yaparak, İran nakliye fiyatları konusunda sizlere detaylı fiyat paylaşımında bulunabiliriz.

İran Frigo Nakliye

Sektör içerisinde uzun yıllardır güvenli teslimat sunan firmamız, İran frigo nakliye hizmetleri kapsamında da hizmet vermeye devam etmektedir. Frigo nakliye, daha çok gıda sektöründe kullanılsa da ısı kontrolünü gerektiren tüm taşımacılık faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

Frigo nakliye alanında en fazla dikkat edilmesi gereken şey, ürünlerin ısı kontrolünün sağlanmasıdır. Nitekim gıda ürünlerinin belirli bir ısı seviyesinde tutulması gerekmektedir. Eğer istenilen ısı derecesinde ürünler taşınmazsa, ürünler bozulabilir. Bu nedenle en çok gıda ürünlerinde frigo nakliye taşımacılığı tercih edilmektedir.

Uzun yıllardır İran frigo nakliye alanında hizmet veren firmamız bünyesinde son model ısı kontrol cihazları bulunmaktadır. Bu nedenle bizi tercih eden müşterilerimiz, güven içerisinde ürünlerini bize teslim etmektedirler.

İran Parsiyel Nakliye

Parsiyel nakliye türü, parça parça ürün göndermek isteyen ya da toplu ürün gönderdikten sonra birkaç parça ürünü göndermeyi unutan müşteriler tarafından oldukça fazla tercih edilmektedir. Nitekim parsiyel nakliye hizmeti ile ürünler parça parça gönderilebilmektedir.

İran parsiyel nakliye alanında uzun yıllardır taşımacılık faaliyetlerini devam ettiren firmamız, sektör içerisinde oldukça revaçtadır. Nitekim taşınan ürünlerin sigortalı olması, araçlarda son model takip cihazlarının bulunması ve uzman şoförlerle çalışılması tercih edilme konusunda firmamızı bir adım öne çıkartmaktadır.

İran Ağır Nakliye Hizmeti

İran ağır nakliye hizmeti kapsamında da hizmet veren firmamız, özel ekipmanlar ve araçlar yardımıyla standart dışı yükleri kısa süre içerisinde emniyetli bir şekilde taşımaktadır. Yükün taşınmasının yanı sıra montaj, demontaj, depolama ve sigorta işlemleri gibi özel hizmetler de firmamız tarafından müşterilerimize sunulmaktadır.

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