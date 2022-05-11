Arda Kardeşler Hakkında Soruşturma

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında yapılan maçta maçın hakemi Arda Kardeşler şimdiye kadar yapılmayan bir uygulama başlatmıştı. O da maçın kimin tarafından başlatılacağı ve topun kimde olacağının belirlendiği "yazı, tura" atışının gerçek, madeni parayla değil de kripto parayla yapılmasıydı. Hakem Arda Kardeşlere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir soruşturma açıldı. Konuyla ilgili bir açıklama da yayınlayan TFF bu konuda kesinlikle habersiz olduklarını ve kripto para atışını onaylamadıklarını dile getirdi. bonusdayı

Futbolda Madeni Para Atışı

Yazı, tura atışı desek de futbol maçlarında kullanılan ve havaya atılan para aslında sadece madeni bir para değil. Bu paralar futbol için özel olarak üretilen ve bir tarafı top, diğer tarafı ise saha olan paralardır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakemler Kurulu bütün maçların başında yapılacak olan atışın bu paralarla yapılması gerektiği konusunda ısrarlı ve hakem Kardeşler'e açılan soruşturmanın nedeni de tam olarak budur. Hatta federasyon bütün maçlarda belirlenen bu paranın kullanılmasının önemli olduğunun da bir kez daha altını çizdi.

Bitcoinli Futbol Maçı

Bitcoin futbol dünyasında artık kullanılan bir dijital para. Bunun nedeni ise pandemiyle birlikte pek çok kulübün gelirinin de önemli oranda düşmesidir. Farklı futbol kulüplerinin kendi ürettiği dijital paralar var. Ancak maçta böyle bir paranın kullanılması TFF'yi son derece rahatsız etti ve bundan sonra hiç bir maçta kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Formun Üstü