Thai Masajının Faydaları

Thai masajı, bazı kontrendikasyonları olmasına rağmen, kesinlikle eksilerinden daha fazla artıya sahip bir masaj türüdür. Thai masaj Ankara bölgesinde oldukça yaygın uygulanan bir masaj türü olmakla birlikte zaten ilk seanstan sonra, olumlu sonuçlar görülecektir:

Kas ve tendonların elastikiyetini arttırmak

Sindirim sisteminin işleyişini iyileştirmek

Uyku problemlerini çözme

Kan dolaşımının iyileştirilmesi

Kas gerginliğini gidermek

Vücuttaki tüm sistemlerin genel dengesinin sağlanması

Solunum ritminin normalleşmesi

Cilt üzerinde olumlu etkiler oluşturmak

Sürdürülebilir bir etki elde etmek için elbette bir seans yeterli değildir, ancak vücut için faydaları hemen fark edilecektir. Masaj salonu Ankara bölgesinde her geçen gün masaj yaptıran kişilerin sayısında artış yaşanırken bu konuda hizmet veren terapistlerin de sayılarında da artış yaşanmıştır. Burada önemli olan husus ise Thai masajının uygulama tekniğinin çok iyi biliniyor olması gerekliliğidir.

Thai Masajının Temel Teknikleri

Başparmak basıncı, cildi daha fazla çalışmaya hazırlayan bir tekniktir

Avuç içi basıncı, cilt yüzeyinin önemli bir alanının iyileşmesine yardımcı olur. Bir avuç, üst üste yerleştirilmiş iki avuç ve simetrik olarak yan yana duran iki avuç kullanılabilir.

Başparmak kullanılarak yapılan basınç sayesinde vücudun daha enerjik olması sağlanmaktadır.

Dirsek basıncı ile kalın kaslar üzerinde bir iyileşme beklenmektedir.

Diz basıncı esneme etkisini tamamlar.

Ayak basıncı topuk veya ayağın önü ile yapıldığında oldukça etkilidir.

Tekniklerin açıklamasından bile görebileceğiniz gibi, kullanılan teknikler alanında Thai masajının klasik olanla çok az ortak noktası vardır. Thai, niteliksel olarak özel bir türdür. Ankara masaj spa salonunda uygulanan Thai masajının özel beceri ve bilgi olmadan yapılamayacağı ve internetten elde edilen bilgilerin bağımsız kullanımının faydadan çok zarar getirebileceği unutulmamalıdır.