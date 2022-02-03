Boyfriend Pantolon

En tarz parçalardan biri olan boyfriend pantolon modelleri genellikle uzun boylu ve zayıf kişilerin ilk tercihlerindendir. Kalıbının erkek pantolonlarına benzemesi nedeniyle diğer pantolonlara kıyasla kombin edilmesi biraz daha zordur. Yapılacak küçük bir hata çirkin bir görünüme neden olabilir. Genellikle yaz mevsiminde daha fazla tercih edilen bu pantolonlar bol kesim olması nedeniyle kişiye rahatlık sağlar. Doğru parçalarla bir araya getirildiğinde hem klasik hem de spor bir görünüm sunar.

Uyumlu bir görünüm elde edebilmek için pantolon ile ayakkabı seçimine dikkat etmek gerekir. Klasik bir tarz için topuklu ayakkabılar, spor tarz için ise sneaker, babet ve benzer spor ayakkabı modelleri uygun olacaktır. Yüksek ya da düşük belde tasarlanan pantolonların vücut tipine uygun olması önemlidir. Kısa boylu ya da hafif kilolu kişiler tarafından giyildiğinde kişiyi olduğundan daha şişman gösterebilir. Siyah renk bol kesim pantolonlar bu açıdan her zaman daha avantajlıdır.

Boyfriend Pantolon Kombin Önerileri

Günlük kombinlerde çok fazla kişi tarafından giyilen boyfriend pantolon çeşitleri konforlu vakit geçirmeyi sağlar. Geniş kesimli olan pantolonların paçası kıvrılarak kullanıldığında daha spor bir görünüm verir. Paçası kıvrık yüksek bel pantolonla crop bluz ya da kazak kombini yapmak şık bir tarz ortaya çıkaracaktır.

Kendi içerisinde farklı renk seçeneklerine sahip olan pantolonlarda özellikle mavi tonları daha fazla tercih edilir. Her giyim tarzına hitap eden bu parçalar yaz kış fark etmeksizin her sezon kullanılabilir. Kombinlerde pantolon üstüne crop bluzlar haricinde salaş tişört, slim fit gömlek kazak, halter yaka bluz, sweatshirt, triko gibi üst giyim ürünleri giyilebilir. Eğer pantolon kumaşsa üzerine klasik gömlek, kazak, bluz, triko daha uygun olacaktır. Renk seçimlerinde parçaların uygun tonlarda olmasına dikkat etmek gerekir.