Dünya genelinde nadir bulunan mantarlar içerisinde kordiseps mantarı geliyor. Özellikle sağladığı faydalar ile son dönemlerde en çok merak edilip, araştırılan mantar türü arasında yer alır.

Peki bu kordiseps mantarı nedir, yenir mi ve nerede yetişir, kordiseps mantarı yetiştiriciliği, faydaları ve özellikleri üzerine merak edilen tüm detayları sizler için derledim. Gelin hep birlikte inceleyelim:

Kordiseps, keşfedilen 400 kadar türünün yanında henüz adını dahi duymadığımız türleri de olan asklı mantarların bir cinsi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm türleri endoparazit olup, genel olarak eklem bacaklılar ve böceklerin üzerinde yaşarlar. Bu doğrultuda tırtılların üzerinde yaşadıkları bilindiği için, diğer bir ismi ile tırtıl mantarı olarak da bilinmektedir. Bazı türleri ise hayatlarını, başka mantar türlerinin üzerinde sürdürürler.

İlginç bir tür olması ile bilinen kordisepsler egzotik bir şifa kaynağı olarakta bilinir.

Kordiseps Mantarı Zehirli mi ve Yenir mi?

Her ne kadar parazitmiş gibi adlandırılsada kordisepste, insan açısından herhangi bir zehre rastlanılmamıştır.

Yalnız yine de önemli olan dikkatli bir şekilde pişirip öyle tüketmektir.

Kordiseps Mantarı Nasıl Yetişir?

Bu mantarın yetişebilmesi için en çokta yüksek olabildiğince dağlık alanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu yüzden dünyanın birçok farklı yerinde değişik amaçlar doğrultusunda kullanılır.

Çin, Tibet ve Napoli gibi Uzakdoğu bölgesindeki yüksek alanlarda bulunurlar. Genel olarak yılın belli zaman aralıklarında ve yalnızca nadir olan belli başlı bölgelerde yetişen kordiseps mantarlarının, yaklaşık 3800 metre yükseklikteki alanlarda yetiştiği bilinmektedir.

Kordiseps Mantarı Özellikleri

İnsan sağlığı açısından pek çok hastalığa iyi gelmesiyle ve tırtıla benzer şekliyle bilinir. Hatta aynı zamanda kordiseps kurumuş bibere de benzetilmektedir.

En nadir bulunan mantar çeşitlerinden birisi olmasının yanında, enerji vermesi ile birlikte süper gıda olarak da adlandırılır.

Kordiseps Mantarı Faydalarını sizler için derledim. Gelin birlikte inceleyelim.

1.

Öncelikle grip ve öksürük ile soğuk algınlığına karşı oldukça etkilidir.

2.

Böbrek hastalıklarına faydası vardır.

3.

Astım ve hepatit B’ye karşı koruma etkisi vardır.

4.

- Kan dolaşımını düzenli hale getirir.

5.

Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı oldukça etkilidir.

6.

Kalp hastalıkları ve yüksek kolesterole karşı etkileri fazladır.

7.

- Bağışıklığı önemli oranda güçlendirme etkisi vardır.

8.

- Diyabetle savaşmanıza yardımcı olur.

Buna benzer bahsedebileceğimiz daha birçok farklı faydası bulunmaktadır.