Sezgin Baran Korkmaz Kimdir,Nerelidir?

Son zamanlarda gündeme oturan ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz,Sedat Peker'in 9. videosu ile birlikte merak uyandıran kişiler arasında yer aldı. Türkiye'de sık sık ismi gündeme gelen firari Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da tutuklandı. Sezgin Baran Korkmaz hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. Sezgin Baran Korkmaz Kimdir, Nerelidir?Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Sezgin Baran Korkmaz’ın Şirketleri Neler? İşte merak edilen tüm detaylar…

Sezgin Baran Korkmaz Kimdir?

Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz 25 Nisan 1975; Digor, Kars ilinde dünyaya geldi. Türk iş insanı ve girişimcidir. Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding ve SBK Vakfının kurucu başkanıdır. Karsilinden 12-13 yaşında İstanbul’a gelmesini, İstanbul Moda’da 13 kişiyle bekar evi paylaşırken, bir yandan da boyacılık yaptığına değindi.Korkmaz hayat hikayesinde, “Bulaşıkçılık yaptığı dönercide müşterilerden kalan dönerleri pazarda satıp para kazanmak, gümrükten tasfiye edilen su arıtma cihazlarını satıp ciddi para kazanmak” gibi başarı hikayesine değindi.

Sezgin Baran Korkmaz’ın Şirketleri

Sezgin Baran Korkmaz’ın şirketlerineler? İş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın şirketleri şu şekildedir; Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Hexagon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam şirketleri bulunmaktadır.