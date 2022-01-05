BÜLENT YILDIZ İLK SİNGLE ÇALIŞMASINA START VERDİ.

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BÜLENT YILDIZ İLK SİNGLE ÇALIŞMASINA START VERDİ.
BÜLENT YILDIZ İLK SİNGLE ÇALIŞMASINA START VERDİ. Harun Güçlü Tarih: 2022-01-05 Saat: 20:16:28
Güncelleme : 2022-01-05 20:16:28Bu içerik 16 kez okundu.
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Arabesk sevenlere yeni alternatif olmaya gelen Bülent Yıldız pandemi döneminde başladığı çalışmaların sonuna geldi. Albüm çalışmaları için birkaç kez repertuar değiştirdiklerini belirten Bülent Yıldız fantezi arabeskten şarkılarından oluşan bir single müzik piyasasına girmeyi planlıyor. Birçok tanınmış aranjör ile görüşen Bülent Yıldız ünlü sanatçılardan aldığı şarkılarla hızlı bir giriş yapmayı planlıyor. Hazırda 4 şarkısının olduğunu söyleyen Bülent Yıldız birkaç şarkı daha ekleyip albüm tadında bir single çıkartıcağını belirten sanatçı tanınmış bir şarkıcı ile düet sürpriz de olabileceğini belirtti.

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