Dikey Yaşam Hatları Fabrika Sahalarında Can Güvenliği Sağlıyor

Günümüzde tehlike oranı yüksek işyerlerinin ve sektörlerin çoğalmasının ardından İSG kuralları ve semptomları oldukça önemli hale gelmeye başladı. "Dikey Yaşam Hattı" konusunu ele alacağımız bu yazımızda sizlere gerekli bilgileri vermeye çalışacağız. İş sağlığı ve güvenliği koşullarının tehlike riski olan işyerlerinde uygulanması yasal olarak zorunlu hale geldiğinden itibaren işverenler İSG açısından önlem almaya devam ediyorlar. Bu önlemlerin bazıları ekipman ve eşyalar halinde bazılarıysa sistemler halinde alınmaktadır; tehlikeli olarak görülen, insan sağlığını herhangi bir yönde yıpratabilecek bir durumun tespiti halinde İSG kurallarına bir yenisi daha ekleniyor. İşçi ve personellerin sağlığına önem veren bu kuralların ve “tehlikeli” sıfatı altında yer alan iş yerlerinin en önemli İSG önlemi yaşam hattıdır. Yaşam hattı iş yerlerinde çalışanların can güvenliğinin önemsenmesinden dolayı kullanıma açılıyor; bu durum oldukça önemli bir önlem olarak piyasada yer alıyor. Yaşam hattının “yüksek” olarak nitelendirilen yerlerde sistem oluşturularak kullanımı mevcuttur; 1.5 metreyi geçen yüksekliklerin ardından oluşturulan bu hat, kişilerin en büyük korumasıdır diyebiliriz. Bu durumlardan bahsettikten sonra “yaşam hattı” olarak adlandırdığımız sistem ikiye ayrılmaktadır; yatay yaşam hattı ve dikey yaşam hattı. Dikey yaşam hattını ele aldığımız makalemizde isminden de belli olduğu gibi dikey olarak kullanılan bir sistem aracıdır. Bu aracın bina, minare, köprü, balkon, duvar gibi yüksek kesimli alanlarda kullanıldığını söylemeliyiz. Bu tür yerlerden kişilerin düşme potansiyeli önlem alınmadığında oldukça yüksek seviyelerdedir; dikey yaşam hattının hayati önemi bulunmaktadır. Bu tür yerlerde çalışan personel veya işçilerin kesinlikle dikey yaşam hattıyla birlikte önlem almaları gerekmektedir; bu durumun yasal olarak zorunluluğu da bulunmaktadır.

Dikey Yaşam Hattı Kullanım Alanları

Dikey hareket halinde bulunan işçilerin veya personellerin dikey yaşam hatlarını kullandığını görmekteyiz. Bu hatların üretimleri ikiye ayrılıyor bunlar mobil ve kalıcı hatlardır; genelleme yapacak olursak fabrika, inşaat alanları, şantiyeler, baca, cephe yalıtım, boya, duvar, çatı ve kulelerde de dikey yaşam hattı kullanılmaktadır. Kaynaksız olarak üretilen birçok dikey yaşam hattı bulunmaktadır; dilerseniz firmamızdan üretilen bu ürünlere de göz atabilirsiniz. Bu hattın en önemli özelliği dayanıklılığı ve çeliğindeki kalitede mevcuttur; bunun yanı sıra yasal bir zorunluluk haline getirilmesi de işçilerin sağlığına verilen değeri göstermektedir.