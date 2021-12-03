"Cuma Gününe Kadar Anlaşma Niyetindeyiz"

Yayıncı kuruluş Beinsports ile tartışmaları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, cuma gününe kadar anlaşacaklarını umut ettiğini söyledi. Katarlı yayıncı beIN Sports, son söylenenlere göre naklen yayın ücretlerini ödememişti.

TRT Spor'a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Hem Süper Lig'de hem de TFF 1. Lig'de takımlar son derece centilmence, paralarını alamadıkları için maçlara birer dakika her iki takım da buna riayet göstererek duruş gösterdiler. Birbirine saygı duyarak, son derece centilmence bu eylemi yaptılar. Biz zaten yayıncı kuruluşla görüşmelere devam ediyoruz. Yayıncı kuruluş 'Biz TFF'ye bütün kulüplerin alacaklarını ödedik' diye bir açıklama yaptı. Hayır, ödememişlerdi. Kendileri de bunu biliyorlar. Bunun ardından biz de bunun böyle olmadığını, ödemenin yapılmadığını ifade ettik. Bu sabahtan itibaren çok olumlu görüşmelere başladık. Tahmin ediyorum bu hafta sonuna kadar yani cuma gününe kadar görüşmeleri sonlandırıp anlaşmayı, protokolü imzalayıp gerekli ödemeleri alacağız ve transfer dönemi başlamadan tüm kulüplere ödemeleri yaparak yolumuza devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. ucansupurgedernegi.com

Nihat özdemir TFF olarak, beIN Sports ile ödeme konusunda anlaştıklarını ama nasıl ve ne zaman ödeneceği hakkında hala bir sonuca varmadıklarını söyledi. Buna ek olarak, protokolün bazı maddelerinde hala anlaşamadıkları maddeler olduğunu belirten Nihat Özdemir, cümlelerine bir kaç gün içerisinde bu sorunuda çözeceğiz ve kulüplere gerekli para aktarmalarını yapacağız dedi.