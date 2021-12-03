Beşiktaşa Aboubakar'dan 11 Milyon Euro Garantisi

Sezon başında büyük sakatlıklar geçirmesine rağmen riskli olarak nitelendirilen ve o şekilde transfer edilen Vincent Aboubakar, Beşiktaş tarafının yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Yıldız Kamerunlu futbolcu, Erzurum maçında 2 gol attı ve 8 golle gol krallığı sıralamasında zirveye yükseldi. 28 yaşındaki Kamerunlu golcü 1.67 gol ortalamasıyla Ibrahimovic'in lideri olduğu listede 11.sıraya yükseldi.

Kamerunlu golcü bu performansına devam ederse ve sakatlık yaşamazsa Beşiktaş Porto'dan bedavaya aldığı forvetten çok fazla para kazanabilir. bahis siteleri

13 Milyon TL Garanti Ücret

Siyah - Beyazlılar, 28 yaşındaki golcüyle 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Her yılı performansa bağlı opsiyonlu olan sözleşmede Vincent Aboubakar, Beşiktaş'tan yıllık 13 milyon TL net ücret kazanıyor. Sözleşmesinin en önemli maddesi sakatlık olan Aboubakar'ı 3 sene içerisinde bir takım transfer etmek ister ise Beşiktaş Kulübü'ne tam 11 milyon Euro ödeme yapması gerekmekte. 2016-17 sezonunda Beşiktaş'tan yıllık 3.3 milyon Euro kazanan Vincent Aboubakar'a 1 milyon Euro menajerlik ödemesi ve bunların yanında 2 milyon euro kiralama bedeli ödenmişti.

Balotelli ve Kalinic'i İstemediler

Yaz transfer sezonunda golcüye ihtiyacı olan Beşiktaş kulübü, İtalya'nın yıldız isimlerinden Mario Balotelli ile prensipte anlamıştı. Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maaşı ve bonservisi yüksek olan Mario Balotelli'nin transferine onay vermemişti. Tecrübeli hoca, yıllık 3 milyon euro garanti ücret isteyen Kalinic'in transferini de veto etmiş ve Vincent Aboubakar'ın transferi için girişilere başlamıştı.