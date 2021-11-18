Sezer Öztürk Trafikte Kavgaya Girdi!

Eski Futbolcu Trafikte Ortalığı Birbirine Kattı!

Öncesinde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe içerisinde oynayan eski futbolcu Sezer Öztürk, trafik içerisinde hiç istenmeyen bir olaya karıştı. Bu olumsuz durum bir anda var olurken yaşanan karışıklığın nedeni de Sezer Öztürk’ün bir arkadaşı ile beraber trafik sorunu yaşadığı kişiler ile tartışması ile başlamıştı.

Bunun sonrasında da tartışmanın büyümesi, bir yol vermeme meselesinin ölümle sonuçlanmasına kadar gitti. Sezer Öztürk ve arkadaşı tartıştığı kişilere korku dolu anlar yaşatırken aynı zamanda da silah ve bıçaklar da kullanıldı. Bu durumun yaşanmasının ardından kavgada da bir kişi hayatını kaybetti. Dehşet anları içerisine yaralananların sayısı da dört olarak belirlendi.

Bir yol vermeme durumu sebebiyle yaşanan tartışmanın son nefesi, ölümle sonuçlandı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken ölen şahsın kaçış anları da kameralardan görüldü. Kurşunlardan kaçmayı başaramamasının sonucunda da kavga kanlı bitti. Hiç yaşanmaması gereken bir olay, sokak ortasında bir anlık kıvılcımdan ortaya çıktı.

Gerekli müdahalelerin yapılmasına rağmen hayatını kaybeden kişinin yanında dört yaralı da hastaneye kaldırıldılar. Görüntülerin izlenmesi ile beraber tüylerin dikken diken olmasına neden olan bu olay, toplum ve sporseverler tarafından oldukça büyük bir hüzün ile karşılandı. Yapılan yorumlar, oldukça üzücü olan bu durum karşısında büyük eleştirileri de beraberinde getirdiğini gösteriyordu. Sezer Öztürk, bu olaya karışarak gündeme bomba gibi düştü. tipobet365