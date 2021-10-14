İstanbul evden eve nakliyat şirketi olarak;1990 yılından beri sektöründe en iyi olmak ve sektörünü en üst seviyelere taşımak adına önemli adımlar atmıştır. Kısacası elini taşına altına koyan firmamız günümüzde bu hizmetin meyvesini fazlası ile almıştır. Evden eve hizmetlerini bir sektör haline getiren şirketimiz bu konuda bir araya gelen sivil toplum örgütlerine de üye olmuştur. Devlet bünyesinde de bu hizmet sektörü ile ilgili gerekli hareketlilik söz konusu olmuştur. Aynı zamanda K3 belgesi ile evden eve nakliyat hizmetleri yapan firmalar ayrı konuma gelmiştir. Kısacası resmi olarak lojistik şirketlerinden ayrılmıştır.

Şehirlerarası Nakliyat

Şehirlerarası nakliyat işinde; Özsoy Taşımacılık firmamız marka haline gelmiş ve uzun yıllar bu alanda İstanbul çıkışlı yoğun olarak yapmış olduğu eşya taşıma işini 81 il’de de en aktif şekilde yapan bir; Şehirler arası nakliyat firmasıdır. Ustalıkla yapmış olduğu uzun mesafeli nakliyat işlerinde her daim müşterilerini memnun etmeyi başarmış olan firmamız, Sizlere uzun yolculuğu çıkacak olan eşyalarınız için en güvenilir nakliyat hizmetini sunmaktadır.

Şehirler arası nakliyat işi tamamen dikkat ve öz veri isteyen bir iştir bu sebeple sizlere en profesyonel kadromuz ile kusursuz; Şehirler Arası nakliyat hizmetini sunmak adına sizlerin hizmetinde olacağımızı garanti etmekteyiz.

Bahçeşehir evden eve nakliyat

Firmamız Bahçeşehir evden eve nakliyat sektöründe 1990 yılından bu yana hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyetine önem veren Bahçeşehir Evden Eve Nakliyat Firmaları Ev, ofis ve Villalarınızı özen ve titizlikle taşımaktadır.

Firmamız bu alanda siz değerli müşterilerimize 1990 yılından beri hizmet vermektedir, Bahçeşehir Ev Taşıma sektöründe müşteri memnuniyetini her zaman en üstte tutmuştur. Bizim için karşılıksız müşteri memnuniyeti bir ön koşuldur. Eşyalarınızı büyük bir özenle paketler ve araçlarımıza yükleriz. https://www.ozsoynakliyat.com/bodrum-sehirlerarasi-nakliyat/