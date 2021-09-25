Kitti Ayrıcalığıyla Toptan Şal

Dijitalleşmenin hızla arttığı günümüzde ticari faaliyetler de bu konuda gelişim kaydetmektedir. B2B sistemiyle yapılan toptan alım satım işlemleriniz güvenle devam edebilmektedir. E – ticaret bulunduğun yerden internet aracılığıyla alış veriş yapabilme özgürlüğü demektir. B2B (Business to business) E-ticaret modelidir. Yani toptan satış, firmadan firmaya satış anlamı taşımaktadır. Hemen seçilmeden internetten seçimlerinizi yapabilirsiniz. Toptan çocuk giyim eşyaları güvenli ve sağlıklı malzemelerden üretilerek geniş renk seçeneği, kız- erkekler için ayrı ayrı muhteşem ürünler bulunmaktadır.

Toptan Şal Satışları

B2B iş modelinde toptan şal satışları başlamıştır. Müşteri memnuniyetini çok önemli bulan kitti.com.tr toptancı müşterilerinin bulunduğu yerden sipariş verebilmesini istemektedir. Firma 0 – 15 yaş arası kız-erkek çocuklar için giyim eşyaları üreticisi olarak çalışmaktadır. Toptan şal modelleri şık, kullanışlı ve yumuşak dokulu olarak satışa sunulmaktadır. Atkı, eldiven, bere, kar eldivenleri, kulaklıklar satışa sunulmuştur. Hemen siteyi inceleyerek sipariş verebilir sezona yepyeni ürünlerle merhaba diyebilirsiniz. Örgü eldiven, penye eldivenler, kar eldivenleri, ikili üçlü takımlar ve boyunluklardan da toptan siparişi verebilirsiniz. Kitti.com.tr ürün özellikleri ve mevsime uygun paketleme yöntemleriyle siparişleriniz adrese tam zamanında teslim edilecektir. Alış veriş listenize ekleyebileceğiniz ürünlerden vakit kaybetmeden siparişinizi verebilirsiniz.

Toptan Şal Siparişlerinizi Kitti.com.tr Adresinden Verebilirsiniz

Kitti de son teknolojilerle üretilen kaliteli ürünleri satışa çıkarılmıştır. Kaşkoller, şallar, boyunluklar, bereler, bir birinden şık şapkalar tarzını yansıtmayı sevenler için üretilmiştir. Kitti, İngilizcede “yavru kedi” anlamında kullanılmaktadır. Kitti buradan esinlenerek kendi adını oluşturmuştur. Üretim ve ticari faaliyetlerine hız kesmeden devam ederken 2000’li yıllarda markalaşmıştır. Kitti logosunu gördüğünüz yerde hemen tercihinizi kullanabilirsiniz. Toptan şal fiyatları emsallerine göre uygun tutulmaktadır. Siparişleriniz en kısa sürede kargoya verilmektedir.

Firma güvencesiyle ürünleriniz adresinize sıfır sorunla ulaştırılmaktadır. B2B ticari faaliyetleri firmalar arasında yapılan alış veriş sistemidir. Eğer siz de ticari alanınız çocuk giyimi ise hemen kitti.com.tr adresinden 7/24 sipariş verebilirsiniz. Siparişlerinizi uygun fiyata, güvenli ödeme yöntemiyle gerçekleştirebilirsiniz. Geri kalan bütün çalışmalar firma tarafından yapılacaktır. Kitti, güler yüzlü personeli, uzman kadrosuyla çalışmalarını İstanbul'da sürdürmekte olup dünyanın pek çok noktasına satış yapmaktadır.