Siber kimdir ? kaç yaşında ve gerçek adı ne ?

26 Ağustos 2007 doğumlu Türk Rapçi. " Sen Yoksan " şarkısıyla iyi bir etkileşim yakalayıp ardından " Elmas " ve " Anlamadın Hiç Sen " adlı teklilerini yayınlayıp " LAD " adlı EP albümünü yayınlamıştır.

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Siber kimdir ? kaç yaşında ve gerçek adı ne ?
Siber kimdir ? kaç yaşında ve gerçek adı ne ? Harun Güçlü Tarih: 2021-09-19 Saat: 11:28:39
Güncelleme : 2021-09-19 11:28:39Bu içerik 26 kez okundu.
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Henüz 14 yaşında olan Siber , Türkiye’de yeni yeni duyulmaya başlayan “Emo Trap” tarzının öncülerinden biridir. 2016 - 2017 yıllarında Soundcloud platformu üzerinden yabancı rapçilerle yaptığı işler ve kendi yayınladığı teklilerle müziğini çok küçük yaşlardan beri icra ediyor. Küçük bir şehirden büyük hayallerle sevdiği müziği yaparak senelerdir aynı yolda ilerleyen Siber , yakın zamanda büyük kitlelere ulaşacak gibi duruyor.  

Gerçek adı Arda Aras olan genç rapçi , aslen Hatay doğumludur. 14 yaşında olduğu için ve Türkiye’de pek duyulmayan bir tarzı icra ettiği için çok fazla önyargıya maruz kalıyor. Kendisine sorulduğunda “hater” olarak tanımladığımız insanları umursamadığını söylüyor. Adını önce Türkiye’de duyurarak sonrasında Global şekilde duyulmayı hedefleyen Siber, istediğini alacağından çok emin duruyor.

Şarkılarında genellikle depresyon ve aşk gibi konuları ele alan Siber, Lil Peep , Iann Dıor , Juice WRLD , gibi sanatçılardan ilham aldığını söylüyor. Bu tarzı gerçekten başarılı bir şekilde Türkiye’ye tanıtan Siber yakın zamanda müziğini ve “Emo Trap” kültürünü insanların daha iyi anlayabileceğine inanıyor. 

Sürekli olarak şarkı kapaklarında , giydiği kıyafetlerde ve şarkı sözlerinde kullandığı Kelebek sembolünün anlamını sorduğumuzda , kullandığı Turuncu kelebeklerin en az yaşayan Kelebek türü olduğundan ve kullandığı “ Live And Die “ yani “ Yaşa ve Öl “ tabirinden yola çıktığı ve istediği hayatı yaşamadan ölmek istemediğini bu yüzden de bu sembolü kullandığını söyledi. 

Genç rapçi müziğini Hatay’da icra etmeye devam ediyor.

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