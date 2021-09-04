Demsa Holding Başkanı Dr. Mimar Hüseyin Demir kimdir?

Araştırmacı Yazar Dr. Mimar Hüseyin Demir olarak bilinen Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mimar Hüseyin Demir kimdir?

6 dil bilen Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mimar Hüseyin Demir, Uluslararası gayrimenkul hukuku, enerji hukuku uzmanı ve yeni nesil akaryakıt istasyonları kurulumu konusunda Avrupa ve Türkiye'de sayılı mimarlar arasına adını yazdırmıştır.

Sayısız firmanın ve iş adamının bugünlere gelmesinin mimarı ve hamisi olmuş!

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde üst düzey önemli ve kritik görevler ifa eden Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mimar Hüseyin Demir, ‘1990’larda ekseriyeti İstanbul başta olmak üzere evinden, köyünden ayrılıp yurdun çeşitli bölgelerine göç etmek zorunda kalan akrabası, hemşerilerinden oluşan sayıları 6 bine yakın insanı, farklı farklı ticaret sektöründe iş kurdurmuş ve işlerde başarılı olmaları için gerekli desteği sürekli sağlayarak bugün neredeyse her sektörde başarılı işlere imza atan sayısız firmanın ve iş adamının bugünlere gelmesinin mimarı ve hamisi konumundadır.‘

Rusya’yı hazır giyim, Avrupa’yı çikolata ile fet etmiş!

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mimar Hüseyin Demir,’ Hazır giyim sektöründe Putin'in danışmanlarından Kadoşkin'in kardeşi olan Rus ortağı ile birlikte, Demsa Grup "Expose ve Big Twins" markalarıyla kurdukları mağazalar Moskova'dan St. Petersburg'a, Kazan'dan Ufa'ya, Samara'dan Rostov'a kadar Rusya Federasyonu'nun önemli şehirlerinde 200'e yakın satış noktasına ulaşmış ve Bulgaristan'da ortak fabrika kurmuştur. Pelit pastanecilik gıda ve sanayi A.Ş’nin üretim partnerliği aracılığıyla Demsa holding markası olan ‘’Van der Valk İstanbul 1965’ markasıyla ürettiği çikolataları Avrupa ülkelerine ihraç etmektedir. Bugün ‘’Van der Valk İstanbul 1965’ markalı çikolatalar her geçen gün Avrupa pazarında adından çikolatacıya çikolata satan olarak daha fazla söz ettirmektedir.’

Kazançlı yatırımların yol gösteren danışmanı olarak adını, ticaret dünyasına altın harflerle yazdırmıştır.

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mimar Hüseyin Demir,’Uzun yıllar Global finans çevreleri, Dünya ölçeğinde mega şirketler ve para baronlarının Türkiye’de Gayrimenkul, İnşaat, Enerji, Turizm, Lojistik, Gıda, Sağlık, Tekstil, Teknoloji ve akaryakıt istasyonları gibi sektörlerde akıllı, kazançlı ve sürdürülebilir yatırımlar yapmalarına zemin, koordinasyon ve danışmanlık hizmetleri vermesi ile adını kazançlı yatırımın yol göstericisi olarak, ticaret dünyasına altın harflerle yazdırmıştır. ‘

Başarının tesadüf olmadığının ispatı konumunda bulunulan Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mimar Hüseyin Demir,’Demsa Holding bünyesinde bulunan şirketlerinden; Demsa Akaryakıt ve Enerji şirketi ile İstanbul olmak üzere büyük şirketlerdeki akaryakıt istasyonları alım-satım kiralama ve istasyonlarla ilgili komple ruhsat aşamasından bitimine kadar inşaatları ve yurtdışında özellikle dağıtım şirketlerine gemi bazında akaryakıt temini , yurt içinde ise birçok akaryakıt istasyonu ve toptan akaryakıt temini hizmeti vermektedir. Demsa Lojistik şirketiyle, İstanbul ve ülke çapında İngiltere, Hollanda, Almanya, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Dubai ülkelerine kara hava ve deniz yoluyla lojistik ve taşıma hizmetinin yanı sıra bünyesinde bulundurduğu profesyonel gümrük ekibiyle de işlerini takip etmektedir. Dem ofis şirketiyle, ticaret sektörünün ihtiyaçlarına çözüm üreterek Beyazıt Meydanı'nın tam merkezinde, tarihi kapalı çarşı, Sultan Ahmet ve Laleli lokasyonlarına yürüme mesafesinde ticari yaşamın merkezinde Hazır ofis, Sanal Ofis ve Ortak ofis çözümleri için prestijli çözümler geliştirmiştir.’

Ticari sıkıntıların çözüm kapısı olmuş.

'Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mimar Hüseyin Demir, Gerek yurt dışındaki güçlü bağlantıları gerekse de yurt içinde ki gücü, ticari sıkıntı yaşayan kişilerin kurtuluş kapısı olmuştur. Arap baharı ile çalkalanan ülkelerde iş yapan iş adamları veya firmaların o günlerde yaşadığı ticari kayıpların ve sıkıntıların çözüm adresi olarak 100’lerce firmanın alacaklarının tahsilini güçlü bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirmiş ve Rusya, Avrupa, Ortadoğu ve Amerika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde şahıslardan alacağını alamayan, devletlerden alacağını alamayan veya farklı sorun ve sıkıntı yaşamış olan sayısız kişinin hakkını güçlü bağlantıları sayesinde tahsil edip ve iş adamlarını batmaktan kurtarmıştır. Yurt içinde de bu şekilde birçok sorunu çözüme kavuşturmuştur. ‘

Medyada Araştırmacı yazar kimliğiyle de tanınan Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mimar Hüseyin Demir, Toplumsal konular başta olmak üzere birçok konuda medyaya yansıyan haber ve köşe yazısı mevcuttur.