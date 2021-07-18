Yılların Markası İnci Davetiye

1978 yılında kurulmuş olan firma Hızır Aydın tarafından Aydın Kartpostal Pazarlama Sanayi Ticaret adıyla işleme geçer. İlk faaliyetlerinde kartpostal basımıyla gerçekleştirir. Daha sonrasın sadece kartpostal baskı yapmakla kalmamış, klasör, kurumsal kimlik, müzikli kart, çıkartma, mektupluk, resim dosyası gibi birçok alternatif ürüne de baskı çalışmaları yapmıştır. İlerleyen yıllarda 1984 de davetiye işine adım atarak birçok alanda sizlere özel davetiyeler çıkartmaya başlamıştır.

Her çift için düğün oldukça özeldir. Özel olduğu kadar davet ettiği düğün davetiyesi kalitesi de bir o kadar önemlidir. Çünkü karşılıklı olarak kişilere saygı duyduğunuzun kanıtıdır. Bunun farkında olan İnci Davetiye en iyi şekilde çözüm odaklı olarak sizlere hizmet sunabilmektedir. Özellikle de bu alanda birçok farklı markaya ait binlerce davetiye modelleri arasında müşterileri kendilerini kaybederler. İstediğiniz ürünü bulmadan ayrılmanız mümkün değildir. Anı zamanda incidavetiye.com üzerinden de birçok kataloğu online olarak inceleme fırsatınız vardır. Bu sayede zamandan da tasarruf ederek oldukça stresli olan düğün döneminizdeki yükü hafifletmiş olursunuz.

Düğün Davetiyeniz İnci Davetiye ile Özel Olsun

Davetlileriniz için özel olmasını istediğiniz alternatif model davetiyeler arıyorsanız İnci Davetiye ile doğru adreste olduğunuza emin olabilirsiniz. İsterseniz kendiniz tasarlayın, isterseniz de tasarımcıya aklınızdaki firkileri anlatarak özel bir tasarım ortaya çıkarttırın. Tamamen size kalmış özel seçenekler ile gününüzü daha değerli hale getirerek sizlere daimi yardımcı olmaya devam eder.