Çocuk ve Ergen Danışmanlık Hizmeti

2017 yılından Yüksel Psikolojik Danışmanlık ve Gelişim Merkezi sizlere hizmet vermektedir. Ailesel sorunlarda, çocuklarınızın ruhsal problemlerinde ve çift danışmanlığında sizlere profesyonel hizmet verir. Çocukların en zor dönemlerinden biridir ergenlik zamanı. İstanbul Beylikdüzü ilçesinde hizmet veren Yüksel Danışmanlık ile gerekli yardımları alabilirsiniz. Ayrıca unutmayın ki çocuklarınız sizlerin en değerli varlıklar.

Psikolojinin ilkelerine uygun şekilde hareket eden ve bu bağlamda hizmet veren bir merkezdir. Beylikdüzü çocuk terapisi hizmetleri alanında da kendini duyurmayı başarmıştır. Çocukların özellikle 14-18 yaş arasında yaşadığı ergenlik problemlerine en büyük etkilerden biri de okul ortamı olabiliyor. Okul zamanında da çocuklar akranlarıyla anlaşmazlıklar yaşayabiliyor. Kendi aralarında yaşadıkları sorunları bazen aileler ile paylaşmazlar. Bu da ilerleyen süreçte çocukta ruhsal hastalıklara sebep olabilir. Bu nedenle çocuğunuzla her okuldan geldiğinde veya günlük yaşantıda sohbet etmeyi ihmal etmeyin.

Okula Hazırlık ve Uyum Süreci Problemi

Eğer yeni bir şehre veya adrese taşındıysanız ve çocuğunuz da yeni bir okula gitmek zorunda kaldıysa bu süreç kimisi için oldukça zor olabilir. Çevreyi tanımıyor, okul ortamını tanımıyor bu gibi problemler çocuğun başta strese girmesine sebep olur. Özellikle de uyum sürecinde öğretmenlerin rolü de oldukça önemlidir. Bu gibi durumlarda çocuğunuzla günlük düzenli konuşmalar yapınız. Aksi halde içine atarsa ilerleyen süreçlerde tedavisi daha zor bir hale gelebilir.

Kaynak: https://www.yukselpsikoloji.com/cocuk-ergen-genc-danismanligi/