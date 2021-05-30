Özege Asansör, asansör montajı hizmeti de vermektedir

Bilindiği gibi özellikle yüksek katlı binaların varlığı ile hayatımıza giren asansör çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Evler, siteler, okullar, kamu kurumları, hastaneler, alışveriş merkezleri, ibadethaneler gibi yapılar için asansör mekanizması son derece önemlidir. Onlarca insanın ve yüzlerce kilonun taşındığı asansörlerin son derece güvenli olmaları gerekmektedir. Bu güven de montaj aşamasından başlamaktadır. Çünkü düzgün ve sağlam monte edilmeyen asansörler maddi ve manevi anlamda büyük kayıpların verilmesine sebep olabilmektedir. Bu dikkatin bilincinde olarak hareket eden Özege Asansör, İstanbul merkezli asansör bakımı, asansör onarımı, asansör servisi, asansör montaj, asansör revizyon hizmetleri veren öncü bir kuruluştur.

Sağlam bir montaj için Özege Asansör’ü seçin

Asansör montaj işlemi aslında iki aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaların ilki asansörün doğru monte edileceği alanı oluşturmuş olmaktır. Bu alan mimar, mühendis ve belediyelerce onaylanmış uygunluğu tasdik edilmiş alanlar olmalıdır. Bir diğer aşama ise asansörün monte edilmesi aşamasıdır. Burada da devreye Özege Asansör’ün uzman kadrosu girmektedir. Gerek motoruna gerek kapılarına ve gerekse mekanizmasına kadar sağlam ve güvenli bir asansörün monte edilmesi için tüm gereklilikler yerine getirilmektedir. Asansör montaj işlemi yaklaşık 3 ay gibi bir zaman diliminde yapılmaktadır. Monte işlemi bittikten sonra asansör test edilip gerekli kontrollerden geçirilmektedir. Kontrollerin ardından kullanıcıların hizmetine sunulan asansörlerin periyodik bakımlarını da Özege Asansör yapabilmektedir.

Kaynak: https://ozegeasansor.com/asansor-montaj/