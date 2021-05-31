Saç Ekimi Yöntemleri ile Sakal Bıyık Ekimi Yapılabilir Mi?

Sakal ve bıyık, belirli bir yaş grubunun üzerindeki erkekler için saç kadar önemlidir. Çeşitli nedenlerden dolayı sakalların ve bıyıkların çıkmaması veya seyrek olması saç ekimi yöntemleri ile tedavi edilebilir. Erkeklerin doğal ve estetik aksesuarı olan sakal ve bıyığın istenilen yoğunlukta olmaması erkeklerin büyük çoğunluğunu rahatsız eder.

Saç ekimi yöntemleri ile gerçekleştirilen sakal bıyık ekimi sayesinde, erkeklerin özgüveni yükselir. Sakal bıyık operasyonlarından istenilen verimi alabilmek için, Emphair Saç Ekimi Merkezinde yer alan profesyonel saç ekim cerrahlarından hizmet almak faydalı olur. Aksi halde yüzünüz ile uyum göstermeyen ve doğal olmayan bir görünüme sahip olabilirsiniz. Emphair yüksek teknolojili yöntemleri ve alanında uzman çalışanları ile başarılı sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

Sakal Bıyık Ekimi Hangi Saç Ekimi Yöntemleri İle Uygulanır?

Sakal ve bıyık ektirme operasyonlarında, kaş ekiminde olduğu gibi FUE ve DHI saç ekimi yöntemleri kullanılır. Modern saç ekimi yöntemlerinin başında gelen bu iki yöntem de kaş ve bıyık ekimi için son derece idealdir. Sakal ve bıyık ektirme işleminin süresi, kullanılan kıl kökü miktarına göre 2 ila 8 saat arasında değişiklik gösterir.

Emphair Saç Ekim Merkezinde yapılan bıyık ekimi için ortalama 350 - 500 adet, komple keçi sakalı için yaklaşık 1500 adet, favorilerin her biri için 200 - 250 adet, sakal için yaklaşık 3000 adet greft kullanılır. Bıyık ile sakal ekiminde de saçlarda ve kaşlarda olduğu gibi şok dökülme yaşanır. Ekim sürecinin doğal bir parçası olan bu süreçte endişe etmemek gerekir.

Sakal Bıyık Ekimi Kimler İçin Uygundur?

Sakal ve bıyık ekimi, yüz bölgesinde kıl kaybı yaşayan ve bu işlemin yapılmasını engelleyen herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan erkekler için uygundur. Yüz bölgesine yapılan bu işlem için profesyonel cerrahlar ile çalışmak son derece önemlidir. Yüz çizgisinin doğru şekilde belirlenmesi, kıl köklerinin doğru açılar ile ekilmesi ve uygun yoğunlukta ekilmesi operasyonun başarısını önemli ölçüde etkiler.

Sakal ve bıyık ekiminde fiyatlar, saç ekimi operasyonlarında olduğu gibi kullanılan greft miktarına göre belirlenir. Emphair Saç Ekim Merkezinden sakal ve bıyık ekimi hizmeti alan hastalar hem operasyonlardan hem de fiyatlarından son derece memnun kalır.

Yüz ifadesini önemli ölçüde etkileyen bu işlemleri Emphair gibi kaliteli merkezlerde yaptırmak başarılı sonuçlar alınmasında faydalı olur. Yöntemle alakalı bilgi almak isterseniz de firmanın https://www.emphair.com/tr/sakal-biyik-ve-kas-ekimi/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.