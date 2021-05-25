Mutfaklarınızda dekore edilmesi gerekli olan mekanlardır. Çünkü mutfak evlerin salondan sonra oldukça fazla zaman geçirilen mekanlarındandır. Eğer mutfak büyükse bu mekâna konulacak minimal bir oturma grubu özellikle çocuklu ailelerde hem mutfak işleriyle uğraşıp hem de çocuklarla vakit geçirmek için uygun bir mekân elde etmenizi sağlar.

Buraya koyacağınız mutfak aksesuarları da işlevsel ve güzel görünen ürünlerden oluşmalıdır. Bu sayede aksesuarlar güzel görünürken ekstra yer kaplamazlar. Seçtiğiniz ürünler, mutfağınız sade ise renkli seçilebilir. Böylece renkler patlayarak daha çok ilgi çekerler.

Şık Mutfaklar

Mutfağınızın görünümünü değiştirirken neler kullanacağınız konusunda kararsız kalıyor olabilirsiniz. Mutfağınızda kullandığınız görünür ürünleri aynı desenli modellerden seçerseniz ve bunları daha düzenli şekilde koyarsanız oldukça güzel duracaktır.

Tezgahlarınız genişse mutfak aksesuarları ve elektrikli ürünleri tezgâh üzerinde sergileyebilirsiniz. Şık kaşıklıklar ve mutfak bezleri, peçetelikler kullanabilirsiniz. Yine ekmek kesme tahtaları ile ufak istasyonlar oluşturabilirsiniz. Çay ve kahve içme noktaları bu istasyonlara örnek olarak verilebilir. Ayaklı ürünler kullanmak mutfağınıza hareket kazandıracaktır. https://www.tupperware.com.tr/ueruenler/katalog-ueruenleri sayfasında birbirinden güzel ürünleri bulabilirsiniz.