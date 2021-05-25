Ormanda üretimi başlayan masifpan tomruğu için uzmanlara ihtiyaç duyulur. Sağlıklı ağaçların kesilmesi sonucunda çıkan tomrukların fabrikalara gönderilmesi soncu üretimine başlanır.

%100 doğal olan ürün kalitesi ve dayanıklılığı maliyeti düşük tasarruf sağlayan ürün olarak kullanılır. Salkım masifpan için orman sürekliliğinin devamlılığı açısından ömrü biten ağaçlardan üretim sağlamak amacı ile hammadde elde edilir.

Deneyimli kalite ile üretilen tomruklar yüksek teknoloji tesislerde masifpan üretimi için istenilen boyutlara getirilerek gerekli ölçüleri elde edilip boyutlandırılmış olarak prese uygun olacak şekilde hazırlanır.

Masifpan Kullanım Alanları

Tam boyda ve ayrı ayrı gruplandırılan latalar ile tutkallanan ürünlerin pres yapılması ile standart bir ebatta olması ve levhalar üzerinde zımpara yapılması gereklidir. Kalibre ve zımpara işleminin ardından dış etkenlerden zarar görmemesi için özel olarak ambalajlanırlar.

Mobilya ve ahşap yapımı için kullanılan masifpan fuar standları, ahşap yapımı mobilya, ofis ve ev malzemeleri, zemin ve tavan kaplama alanlarında kullanılan geniş kullanım amaçlı ürünlerdir.

Masifpan ürünleri için detaylı bilgiye https://salkimorman.com.tr/masif-panel.htm adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.





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