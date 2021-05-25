Triko Bluz Çeşitleri

Tekstil piyasasında oldukça önemli olan triko bluz düz örme marinaları aracılığıyla gerçekleştirmiş olan, atkılı örgü sistemi ile elde edilen kumaşlardır. Sıcak tutma özelliğine sahip olması bakımından triko bluzlar kışlık giyecek üretiminde sık olarak kullanılmasını sağlıyor.

Triko kumaşlarda örme yüzeylerinde kullanılacak olan ipliğin ilmek şekli bakımından esnek bir dokudadır. Bu niteliğe sahip olması sonucunda yumuşak bir yapıya sahiptirler. Bunun yanında, vücudu sarabildikleri için triko bluz modelleri vücut ısısının korunmasına olanak sunar.

Triko Bluz Kullanımı

Vücut ısısını koruduğu için terleme yapma durumu yaşanmayan triko bluz modelleri, günümüzde oldukça fazla renk ve desen çeşitliliğine sahiptir. Dilediğiniz renkler ile oldukça etkileyici kombinler yapabilirsiniz. Triko bluzların, kolay bir şekilde kırışma yapmaması, sağlamış olduğu avantajlardan biridir.

Triko bluzlar esnek yapıları sayesinde çok rahat bir kıyafet olduğu için, pek çok insan tarafından vazgeçilmez kıyafetler arasında ilk sıralarda yer alır. Bunun yanında, çok fazla kırışmadığı için uzun süreler insanların kullanımına olanak sağlar. Triko bluz modellerini https://www.tiffanytomato.com.tr/triko-bluz/ adresinden satın alabilirsiniz.

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