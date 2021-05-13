Yaşlanma karşıtı kremler revaçta

Pandemi sürecinde botoks gibi estetik operasyonlardan kaçınan ve virüs korkusuyla bu işlemleri erteleyen bireyler kırışıklık karşıtı kremlere olan eğilimlerini arttırdı. Özellikle kadınların çokça tercih ettiği bu kremlerin satış hacimleri de talepleri de arttı. Çünkü mecbur kalmadıkça hastanelere veya kliniklere başvurmak istemeyen bireyler internetten veya eczacılardan yardım almaya başladı. Özellikle onlineczaci.com gibi sitelerin ziyaretçi oranı arttı. Çünkü bu gibi siteler sağlık ve ecza konuları ile ilgili bilgileri doğru ve güvenilir bir şekilde aktardı.

Cilt ürünlerinin mahiyetleri birbirine karıştırıldı

Bu süreçte ise özellikle cilt için kullanılan ürünlerin formları birbirine karıştırıldı. Özellikle krem ve merhem farkı çokça merak edildi. Oysa kremlerin kullanımı genel anlamda güzellik ürünlerinde iken merhemler hastalıkların tedavi edilmesi veya ağrıların dindirilmesi için kullanıldı. Bu anlamda kremlerin kullanım alanlarının daha geniş olduğu fark edildi. Özellikle geçen yaz güneş önleyici kremler çokça tüketilirken kış aylarında özellikle el kremleri ve yağ oranı yüksek kremler tercih edildi. Hastalık noktasında ise yine mantar ve egzama kremleri ile ağrı kesici merhemler her hanenin ihtiyacı haline geldi. Hastanelerin kapısını çalamayan bireyler cilt sorunları için eczacılara başvuru yaptı. Bazı krem çeşitlerinin ise internet üzerinden satışları oldukça arttı. Özellikle bitkisel bazlı olan ve paraben, alkol ve benzeri maddeleri içermeyen ürünler kadınların birincil tercihleri arasında yer aldı.

Kaynak: https://onlineczaci.com/krem-merhem-losyon-ve-jel-arasindaki-fark-nedir/