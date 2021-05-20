Pervin Dinçer Karbon Peeling İle Cildinizi Canlandırın

Sadece bakımlı kadınlar için değil, tüm kadınların yüzlerinde oluşan lekelerden ve derin gözeneklerden kurtulmak için tercih etmiş oldukları karbon peeling sayesinde, cildinizin istediğiniz gibi canlanmasını sağlamış olacaksınız. Cilt bakımında bir devrim olan bu yöntem sayesinde yüzde oluşan kırışıklıklar, sivilce izleri, siyah nokta çukurlarından ve kırışıklıklardan kurtulabilir ve uzun yıllar bu keyfi yaşayabilirsiniz. Uygulama sonrası düzenli olarak bakım yaptırmanız gerekebilir.

Bu tamamen size bağlı bir durum olmakla birlikte, yaptırmanız da fayda bulunmaktadır. Böylelikle karbon peeling uygulaması deri altına nüfuz ederek burada etkisini kaybeden hücrelerin yeniden canlanmasını sağlayacak ve tabii ki bu sayede kolajen ürütemi ile birlikte, cildin zamanla pürüzsüz ve bebek gibi olmasını sağlayacaktır.

Sivilce izleri ile birlikte ayrıca oluşmuş olan lekeler, derin gözenekler ve cilt yenilemesi de bu cilt bakımı ile mümkün olacaktır. Üstelik deri altına temas ettiği için akne oluşumunu da engellemekte ve cildinizin uzun süre sağlıklı, genç ve canlı görünmesini sağlamaktadır. Şunu bilmelisiniz ki cilt üzerinde sivilce ve akne oluşumu her yaştaki kişinin karşısına çıkabilir. Tabii ki erkeklerde ve kadınlarda oluşan bu sorun, cinsiyet ayırt etmediği için, karbon peeling gibi uygulamalar sayesinde cildinizin bu tür sorunlara karşın mücadele etmesini de sağlamış olacaksınız. Türkiye'nin en önemli güzellik uzmanlarından olan Pervin Dinçer sayesinde, yaptırmak istediğiniz cilt bakımını gönül rahatlığı ile yaptırabilirsiniz.

Cildinizi Gençleştiren En İyi Bakım Uygulaması

Karbon peeling cilt bakımı için en iyi seçenekler arasında yer aldığı için, gözenek temizliğine ve cilt gençleştirmeye kadar ihtiyaçlarınızın tamamını karşılaşmış olacaksınız. Pervin Dinçer Beauty Consultancy sayesinde istediğiniz bu tür cilt bakım uygulamalarının tamamını yaptırabilirsiniz. Hem deri üstüne ve hem de deri altına temas eden ve cilt bakımında daha canlı bir cilde sahip olmakta kaçınılmaz bir hale geliyor. Son yılların en gözde cilt bakım uygulaması olarak karşımıza çıkan ve karbon peeling, dünyanın her yerinde güzellik uzmanları tarafından uygulanıyor. Üstelik her seansta ciltte biriken kirleri temizlerken, cilt altına ise solüsyon uygulayarak, hem gözeneklerin kapanmasını, hem akne oluşumlarının engellenmesini ve hemde siyah noktalardan kurtulmanızı sağlamaktadır. Ayrıca yapılan işlem cildi sıkılaştırdığı için, göz, dudak çevresinde ki kırışıklıklardan da kurtulmuş oluyorsunuz.

Oldukça etkili olan ve uzun süreli bakım ihtiyaçlarınızı karşılayan bu uygulamayı Pervin Dinçer Beauty Consultancy kliniklerinde gönül rahatlığı ile yaptırabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde cildiniz derinlemesine temizlenir, cildiniz nemlenir ve deri altına depolanan solüsyon sayesinde uzun süre nemli kalır. Deri üstüne uygulanan karbon ise yüzünüzde ya da uygulamanın yapıldığı dekolte bölgesinde ki ölü derilerin de atılması sağlanır. Ayrıca leke, iz gibi gözenekler iyileşir ve genişlemiş gözenekler de kapanır ve hücrelerde canlanarak kolajen üretimi de artıp, cildin nem dengesi de sağlanır.

Karbon Peeling İle Lekelerden Kurtulun

Karbon peeling sadece bir cilt bakımı değildir. Tam anlamıyla cildin temizlenmesini sağlar ve üstelik hiç olmadığı kadar canlı bir cilde sahip olursunuz. Deri üzerine uygulanan karbon sayesinde uygulandığı bölgede derinlemesine temizlik elde edersiniz. Özellikle ölü hücreler cilt yüzeyinden arındırılır ve sonrasında yanlış makyaj ürünü kullanımı nedeniyle oluşan toksinlerden de kurtulmuş olursunuz. Bu karbon hücrelere direk etki ettiği için cilt lekelenmeleri, ciltte oluşan renk değişimleri gibi sorunlardan da kurtulmuş olacaksınız.

Dünya genelinde cilt bakımı denildiğinde kadınların için ilk tercihleri arasında yer alan bu uygulama, Pervin Dinçer sayesinde ülkemizde de yapılıyor. Cildin derinlemesine ihtiyaç duyduğu bakımın yapılmasını sağlayan bu yöntem sayesinde, artık cilt yüzeyinde meydana gelen akne, leke, sivilce, kuruluk gibi bir çok sorundan kurtulmuş olacaksınız. Cilt bakımı seansları sürecinde cildin ölü derilerden arındırılması ve ihtiyaç duyduğu bakımının yapılması sürecinde ciltte tahriş ya da kızarıklık olmamaktadır.